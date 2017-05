Spodní prádlo zakázáno. Celebrity si oblíbily ‚nahé‘ šaty

„Nahé“ šaty obvykle volí ty hvězdy, které chtějí na červeném koberci upoutat a ukázat všechny své vnady.



Ještě před tím, než se první květnové pondělí na newyorské charitativní akci Met Gala ukázaly téměř v rouše Evině supermodelky Kendall Jennerová (v kreaci módního domu La Perla) a Bella Hadidová (v přiléhavém kalhotovém overalu Alexandra Wanga), mnohé celebrity předvedly spoustu vlastní kůže kryté jen chatrnou zástěrkou módního výstřelku.

Šaty Kendall Jennerové vyvolaly vzpomínku na jinou proslulou „nahou“ róbu - šaty z kroužkové pleteniny a řetízků, které si v roce 1998 oblékla Rose McGowanová na předávání hudebních cen MTV, kam šla se svým tehdejším partnerem, zpěvákem Marilynem Mansonem.

O čtyři roky dříve upoutala pozornost Liz Hurleyová v dnes už kultovních šatech od Versaceho sepnutých na boku zavíracími špendlíky, které nicméně dnes s ohledem na pozdější výstřelky jejích následovnic působí téměř konzervativně.

To platí například pro modelku Victoria’s Secret Irinu Šejkovou, která si v loňském roce vzala velmi odhalující šaty (a žádné spodní prádlo) na večírek po předávání Oscarů. Anebo Rihannu, pro niž je nošení prakticky ničeho téměř obchodní značkou, jak dokázala v roce 2014 na cenách Council of Fashion Designers of America (CFDA) v šatech tak průsvitných, jako by ani žádné neměla.

„Jsou hrozně odhalené,“ řekl tehdy serveru style.com Rihannin stylista Mel Ottenberg. „Já nevím, jestli je to šokující - jsem pořád s ní, a tak mám šokové čidlo už dávno vyřazené z provozu. Řekl jsem jí, že podle mě byla ona na podobné šaty zralá už dávno - a já nebyl. Já jsem z nás dvou ten prudérnější, kdo se snaží držet krok,“ dodal.

Jennifer Lopezová není ve své kůži, dokud jí není vidět co největší část. Ať už odhaluje břicho, alespoň část zadečku nebo záda, nezdá se, že by s narůstajícím věkem hodlala jakkoli brzdit - i když jí už za tři roky bude padesát.

Původně dětská hvězdička Miley Cyrusová aka Hannah Montana oslavila přechod do dospělého světa fází, kdy nebyla jako chytrá horákyně oblečená-neoblečená, ale v podstatě úplně nahá. A zdá se, že ze všech módních doplňků ji nejvíce baví kšandy čili šle.

Modelka časopisu Sports Illustrated Chrissy Teigenová povýšila „nahé“ šaty na novou úroveň, když si na loňské předávání hudebních cen American Music Awards nevzala spodní prádlo, což bylo víc než jasné pod černými šaty dramaticky rozstřiženými až do výše hrudníku, které vzdaly čest zmíněné sešpendlené róbě Liz Hurleyové jedním ležérně umístěným spínacím špendlíkem.

„Omlouvám se všem, komu mohl psychicky nebo fyzicky uškodit pohled na mou buchtičku,“ zažertovala Teigenová na Instagramu.