Správné určení krevní skupiny je důležité nejen při krevních transfuzích

Tyto protilátky mohou způsobit smrt pacienta okamžitě po podání transfuze. Případně jsou zodpovědné za akutní rozpad krvinek. Proto všichni dárci i příjemci krve musejí mít správně určenou krevní skupinu ještě před samotnou transfúzí, a to dokonce i při urgentních stavech zvířete.



Riziko reakce na transfúzi je největší, pokud kočka s krevní skupinou B dostane krev skupiny A. Zvířata s krevní skupinou B totiž mají vysokou hladinu protilátek proti krevní skupině A. Výsledkem podané transfuze by byl rychlý rozpad červených krvinek v cévách zvířete. Reakce na transfúzi krve skupiny B kočce s krevní skupinou A je méně závažná. Výsledkem je destrukce krvinek mimo cévní prostor. Nejméně častou krevní skupinou u koček je AB. Takový to pacient by měl obdržet krev skupiny AB, ale je schopen přijmout i skupiny A.



Krevní skupiny jsou důležité i u chovných koček. Kočka s krevní skupinou B by neměla být nakryta kocourem skupiny A. V opačném případě u novorozených koťat s krevní skupinou A a AB hrozí, že po prvním napití mléka od matky s krevní skupinou B u nich může dojít k akutnímu rozpadu červených krvinek. Následkem může být anémie, žloutenka a v některých případech může dojít i k úmrtí kotěte.