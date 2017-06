’Štěně vyvenčete vždy, když se vzbudí. Tak se naučí venčit venku rychleji’

Lidovky.cz: Podle čeho vybírat štěně?

Plemeno bychom měli vybírat podle toho, jaké máme možnosti, co mu můžeme nabídnout a také jaké povahové a exteriérové vlastnosti od nového člena rodiny očekáváme. Výběr konkrétního vrhu se odvíjí zejména od toho, zda chceme psa na výstavy, sport, nebo jako domácího parťáka. Dbát bychom měli zejména na zdraví rodičů i samotného štěněte. Samozřejmostí by měla být návštěva štěněte a jeho matky v domácím prostředí, abychom viděli, v jakých podmínkách štěně vyrůstá.

Lidovky.cz: Podle čeho vybrat konkrétní štěně z vrhu?

Tipů a rad je několik, podle mě je ale nejdůležitější vybírat srdcem. Chovatel by měl být schopen vám u každého štěněte říct, jak se projevuje povahově, které bude spíše jemnější či akčnější povahy apod. Pak už záleží na vás, jakého parťáka si představujete.

Lidovky.cz: Jsou lepší jarní, nebo zimní vrhy?

Někteří chovatelé preferují vrh na jaře či v létě z důvodu možnosti odchovávat štěňata alespoň částečně venku. Někteří naopak odchovávají štěňata mimo závodní sezónu, tedy v zimě. Pro zájemce o štěně však není důležité, zda se jedná o jarní či zimní vrh. Mezi štěňaty není rozdíl.

Lidovky.cz: Co vše si musí nový majitel pořídit, než přijede se štěnětem domů?

Určitě by měl mít nový majitel nachystané pro štěňátko krmení. Je dobré se domluvit s chovatelem, čím krmí a mít alespoň pro první dny nachystané stejné krmivo. Hraček není nikdy dost a zejména to platí u štěňat, je tedy vhodné mít připravených pár hraček z různých materiálů. Počítejte s tím, že štěně asi všechny zničí. Pak určitě pelíšek, aby pejsek věděl, kde je jeho místo na odpočinek a misky na vodu a krmení. Pro venčení je potřeba vodítko a obojek nebo postroj. U malých neposlušných štěňat doporučuji spíše postroj, který je šetrnější ke krční páteři. Obojek by ale neměl chybět, štěňata si na něj musí pomalu zvykat. Nejen na ven, ale i na výchovu či cvičení doma je potřeba mít nějaké odměny. Vhodné je zvolit něco menšího a měkkého, výborná jsou sušená masíčka.

Lidovky.cz: První hodiny s novým členem rodiny. Čeho se vyvarovat a na co se zaměřit?

První chvíle většina majitelů stráví hrou se štěnětem, což je ideálním zabavením v novém prostředí a utaháním. Spousta psů si chce nové místo prozkoumat, je plné zajímavých věcí a pachů. Dejte mu k tomu prostor, ať co nejdříve zjistí, že se jedná opravdu o bezpečné místo, kde se může cítit klidně a uvolněně. Pokud je štěně nejisté a vyhledává kontakt, neodhánějte ho, buďte s ním a pomozte mu překonat první chvíle bez matky. Věřte, že i u těch největších závisláků to brzy poleví, pokud ho budete ve všem podporovat.

Lidovky.cz: Čemu se u tak malých štěňat vyvarovat?

Přílišné úzkosti. Asi každé štěně se vám občas doma vyvenčí, občas něco rozkouše nebo sežere něco, co by nemělo. Nepanikařte. I v klidu jde dát štěněti najevo, že dělá něco, co nemá. A co nechcete mít zničené, to pečlivě schovejte.

Lidovky.cz: Jak naučit štěně, aby se chodilo venčit ven? Kdy s tím začít?

Začít s tím můžete od první chvíle, kdy si štěně přinesete domů. Čím menší štěně, tím méně dokáže venčení ovládat. Mějte na paměti, že jakmile se štěně vzbudí, okamžitě je potřeba jít s ním ven. Stejné je to se hrou a někdy i s krmením. Ideální je chodit se štěňaty ven cca každé dvě hodiny a interval postupně prodlužovat. Čím méně nehod se stane doma, tím lépe štěně pochopí, že venčit se má venku. A pokud už se nehoda přeci jen stane, určitě ho netrestejte. Jen to po něm mlčky ukliďte a vezměte jej ven.

Lidovky.cz: Jak začít se socializací?

Někteří zastávají názor, že se socializací by se mělo začít až po kompletním naočkování. Na druhou stranu tím ale přijdete o ten věk štěňat, kdy si z okolního světa nic nedělají, jsou zvídavá a dokáží se se vším lépe vypořádat. Doporučuji tedy začít se socializací dříve, cca kolem desátého týdne věku. Stačí, když budete mít pod dohledem psy, se kterými se štěně stýká a prostředí, ve kterém se vyskytuje, a zejména to, co sní. Štěně neseznamujte s každým psem na potkání, vždy se nejprve domluvte s majitelem, že jeho pes má štěňata rád. Každá špatná zkušenost by mohla být problémem, zejména u citlivějších štěňat, a je lepší problémům předcházet, než je pak odstraňovat.

Lidovky.cz: Jak ho naučit chodit bez vodítka?

Od štěněte budovat pozitivní vztah s majitelem, hodně si s ním hrát a každý příchod k majiteli odměnit. Dbát na dobré přivolání a být pro psa zajímavější než svět okolo. Mít psa neustále pod kontrolou, ať si ho případně přivoláte včas. Naučit chůzi u nohy nebo alespoň v blízkosti psovoda, pokud se budete míjet s jinými psy nebo třeba dětmi. Vhodné je dodržovat pár zásad jako například venčit na volno častěji, ne jen tzv. “svátečně”, nepřipínat na vodítko za trest, netrestat psa, který se k vám vrátil. Pokud pes nepřijde hned, není dobré ho nahánět - pro psy je to forma hry a často velká legrace, o to více vám budou utíkat - ale naopak se snažit psa nalákat a utíkat mu, aby on musel dohnat vás.

Lidovky.cz: Kolikrát denně by mělo štěně dostávat jídlo?

Začala bych na tom počtu, na který je zvyklé od chovatele. Většinou se jedná o krmení 4-5x denně. Odborníci udávají, že s touto četností by bylo dobré vydržet přibližně do 5. měsíce věku a poté přecházet na krmení 2-3x denně. Společně s přechodem na krmivo pro dospělé psy je možné krmit již 1-2x denně. Ze zkušenosti se svými psy ale vím, že někteří psi si četnost krmení určí sami a již v mladším věku preferují větší dávky v menší četnosti. Stejně tak je tomu u psů v dospělosti, některým více vyhovuje krmení 1x denně a jiným naopak dvakrát denně.

Lidovky.cz: Není lepší nechat psovi misku neustále plnou, aby si dal až ve chvíli, kdy má chuť?

Určitě není. Jednak je spousta psů, kteří by pak celé dny nedělali nic jiného, než spořádali několik denních dávek. Dalším důvodem je, že nemáte přehled o tom, kdy pes jedl a kolik toho snědl. Po krmení bychom nejen my, ale i naši psi, měli mít pauzu na strávení. Mohlo by se tedy snadno stát, že vezmete psa na procházku, půjdete s ním běhat nebo třeba plavat a on bude mít plný žaludek. V tom lepším případě vám krmení vrátí, v tom horším může pejsek skončit na operačním sále. A jak se říká, všechno souvisí se vším, tak i díky tomu každodennímu krmení se prohlubuje váš vztah se psem a každý máme nějaký ten rituál, který krmení doprovází (cvičení, pohlazení).