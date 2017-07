‚Stojí na straně Satana.‘ Nová jednotka mexické policie bojuje se zločinem modlitbami

Tato atypická jednotka zahrnuje téměř 5200 federálních a místních policistů a vojáků, z nichž někteří jsou ještě v aktivní službě. Chtějí šířit dobré slovo v katolické zemi s laickými institucemi, kterou sužuje násilí a obchod s drogami.



Sedmatřicetiletý Leonel Guillermoprieto, obr měřící téměř dva metry, soudí, že svými „nebeskými“ operacemi zlikviduje korupci uvnitř bezpečnostních sil, které jsou často ve spojení s kriminálníky.

Při svých setkáních se zástupci bezpečnostních sil hovoří o vlastní minulosti zkorumpovaného policisty, který nalezl Boha, a vysvětluje, jak poté, co přijal úplatek, byl zatčen a musel opustit řady policie.

Z vězení až do modlící jednotky

„Jezdil jsem do Střední Ameriky, nakupoval tam drogy a posílal je do Evropy. Vydělával jsem hodně peněz,“ říká. Brzy však byl zatčen v Guatemale a pak ve Spojených státech, kde měl strávit 25 let ve vězení. Tam se připojil ke skupině věřících vězňů, jeho organizace se zrodila právě toho dne, 22. září 2007.



Leonel Guillermoprieto strávil ve vězení nakonec jen 15 měsíců díky soudci, který vůči němu projevil účast. „Z vězení mě dostal Bůh, abych mu sloužil,“ říká a obléká si uniformu nebeské policie.

Organizace, kterou vede, je strukturovaná jako jiné bezpečnostní sbory: jednotliví členové jsou zodpovědní za regiony a nosí uniformu velmi se podobající mexickému federálnímu policistovi. Jediným výrazným rozdílem je to, že nenosí zbraň, ale na prsou mají kříž a v ruce bibli.

Doufají, že se jim podaří přesvědčit zkorumpované policisty, aby se dali na správnou cestu. „Někteří si myslí, že říkáme, že bible může učinit vše. Neříkáme jim, aby nepoužívali svou zbraň, ale aby ji používali v rámci zákona,“ vysvětluje Guillermoprieto.

Násilí a korupce na každém kroku

To je nesnadný úkol v zemi, kde je podle údajů Státního statistického úřadu více než polovina policistů zkorumpovaná.



Násilí v Mexiku se zvýšilo v posledních více než deseti letech poté, co vláda rozhodla o mobilizaci armády v boji proti drogovým kartelům. Odhaduje se, že za těchto násilností přišlo o život více než 186.000 lidí. Jen za letošní květen bylo v Mexiku registrováno 2186 vražd. Někteří policisté přiznávají, že jsou v boji proti kriminalitě bezmocní.

„Je nás 250 na 265 čtvrtí,“ říká šéf policie a zároveň člen nebeské policie v Tlalnepantle Eduardo Aguilera.

Kolegové jsou na straně Satana

Víra pomáhá jeho organizaci snižovat násilí, soudí. „Přijali jsme tuto misi, poněvadž víme, že nejsme sami. Za námi stojí kdosi významný, a tím je Ježíš,“ říká a zahajuje spolu s dalšími policisty modlitbu.

Přítomnost otevřeně křesťanských policistů v zemi, která se pyšní tím, že odděluje veřejné záležitosti od náboženství, vyvolává neklid. Leonel a jeho skupina ujišťují, že respektují laický charakter mexického státu. Občas jim však jejich kolegové vyhrožují.

„Mnoho našich kolegů místo toho, aby věřili v Boha, stojí na straně Satana. Někteří dokonce obětují zvířata, nebo propadli čarodějnictví,“ tvrdí Guillermoprieto.

Přes to všechno věří, že jeho poslání má smysl. „Ostatně jestliže nás zabijí při tom, co podle naší víry děláme, zemřeme šťastní,“ dodává.