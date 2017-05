Světová zdravotnická organizace platila víc za letenky než za boj s AIDS, TBC a malárií

WHO utrácela ročně kolem 200 milionů dolarů (téměř 4,72 miliardy Kč) na cestovní výdaje. Na boj se smrtelnou chorobou AIDS a žloutenkou dala loni přibližně 71 milionů dolarů. Na potlačení malárie ve stejné době věnovala 61 milionů dolarů a na zastavení šíření tuberkulózy 59 milionů.



Letenky první třídou

Důvěrná 25stránková zpráva uvádí, že mezi zaměstnanci WHO, kteří nejvíc utráceli za dopravu, je na druhém místě odcházející generální ředitelka Margaret Chanová. Ta často létala nejdražší první třídou, sdělily AP tři zdroje, které si přály zůstat v anonymitě kvůli strachu z možné ztráty zaměstnání. WHO odmítla žádost AP o rozhovor s Chanovou, organizace ale tvrdí, že ředitelka létala levnější ekonomickou třídou.



Interní analýza z letošního března podle AP uvádí, že pouze dvě ze sedmi oddělení centrály WHO v Ženevě splnila rozpočtové cíle, pokud jde o cestovní náklady. Nařízení rezervovat lety v předstihu bylo prý dodržováno z 28 až 59 procent. Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic vydá za cestovné ročně kolem 43 miliónů dolarů. Má přitom 37.000 (spolu)pracovníků oproti 7000 zaměstnanců WHO.

Roční rozpočet WHO činí zhruba dvě miliardy dolarů (47,25 miliardy Kč). Tyto prostředky pocházejí z příspěvků 194 členských zemí, z nichž nejvíc dávají Spojené státy. WHO uvedla, že téměř 60 procent jejích cestovních nákladů tvoří výdaje, které organizace zaplatila za vysílání externích odborníků do různých zemí světa a také za dopravu zástupců členských zemí na setkání WHO.



WHO se zastali někteří experti jako Michael Osterholm z univerzity v americké Minnesotě. Podle něj není problém v rozpočtu na cestovné, ale v tom, že organizace dostává málo na boj s nemocemi, což vytváří onen znepokojivý kontrast. Na potírání některých chorob přitom WHO vydá více než za cestovné. Je to případ boje proti dětské obrně, na který vyčlení ročně kolem 450 milionů dolarů.