Sýkorky nám prozradí kvalitu životního prostředí, v jejich tělech jsou těžké kovy

PRAHA Zatímco teď v létě si sýkorky uloví dost hmyzu, v zimě nepohrdnou potravinovou pomocí od člověka. Po celý rok však od lidí, byť nepřímo, dostávají také něco, co vůbec nechtějí – těžké kovy. Vzhledem k tomu teď mohou také lidem poskytnout informace o tom, jak zamořené prostředí nás tu všechny obklopuje.

V Evropě už máme docela přísné zákony, které omezují průnik lidmi používaných těžkých kovů do životního prostředí. Ale nebylo tomu tak vždycky, takže z těžby rud, metalurgického či chemického průmyslu i z automobilových motorů spalujících benzin s­ přídavkem olova unikaly a­ někdy stále unikají částečky těžkých kovů. Staly se součástí odpadních vod, jako prachové částice putují ovzduším, usazují se v ­půdě. A jsou velmi stabilní.



Český tým složený ze zoologů, imunologů a chemiků z Univerzity Karlovy a­ České zemědělské univerzity v Praze a­ z­ brněnské Masarykovy univerzity se rozhodl prozkoumat, jak těžké kovy z prostředí pronikají do živých organismů v ­dnešní době. Jako modelového živočicha si vědci vybrali sýkoru koňadru. Tito malí ptáci dříve obývali hlavně listnaté lesy, ale už dlouho nacházejí životní prostor v blízkosti lidí – v parcích a zahradách, kde neúnavně loví housenky a ­hmyz.

Jejich kořist však předtím, než skončí v sýkorčím zobáčku, okusuje a vysává rostliny. Což je jedna z­ cest, kudy se do těl hmyzu dostávají z ­prostředí různé potenciálně toxické látky, včetně těžkých kovů, jež se ukládají v­ tkáních. Když je pak sýkorky sezobnou, přesunou těžké kovy do svého organismu ony. Vědci tedy usoudili, že sýkorky jako predátoři jsou tím živočišným druhem, v ­jehož těle se hromadí těžké kovy z přírody, takže vlastně odráží aktuální situaci.

V těle zvířat v ­naší přírodě se běžně vyskytují těžké kovy

Výzkumníci proto zamířili do třinácti českých a moravských měst vybraných tak, aby mezi nimi byla města známá jako více znečištěná i ta relativně čistá, což si určili podle míry znečištění ovzduší prachovými částicemi, na které se těžké kovy vážou a s nimiž se šíří životním prostředím. V ­nich do sítě odchytávali sýkorky, opatrně jim odebrali malý vzorek krve a­ zase je pustili zpět do přírody. Celkově jim takto poskytlo krev 57 koňader, což pro potřeby experimentu stačilo.

„Vybrali jsme si ptáky právě proto, že nabízejí potenciál pro systematické sledování kvality životního prostředí. Tento výzkum byl vlastně pilotním testem, kterým jsme si ověřili, že v těle zvířat v ­naší přírodě se běžně vyskytují těžké kovy v ­množství, které jim ubližuje,“ říká vedoucí výzkumné skupiny Michal Vinkler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Své poznatky vědci zveřejnili v mezinárodním odborném časopise Science of the Total Environment. Rozbory krve jim prozradily, že kontaminace sýkor těžkými kovy se projevila ve všech zkoumaných městech s tím, že neradostným „vítězem“ může být město Bohumín, jehož sýkorky vykázaly nejvyšší zátěž ve všech hodnocených kategoriích – ať už šlo o měření olova, kadmia, mědi, chromu anebo arzenu (který je sice polokovovým prvkem, ale v praxi se vzhledem k­ toxickým vlastnostem jeho sloučenin mezi těžké kovy počítá).