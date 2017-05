Tajemství prehistorických rukou v evropských jeskyních

V malé křivolaké jeskyni Maltravieso ve městě Cáceres v provincii Extremadura je tma a kupodivu teplo. Španělský archeolog Hipolito Collado a jeho tým tam nevstoupili už téměř rok, aby nepoškodili 57 vybarvených rukou zdobících stěny jeskyně.



Proč dávní umělci v této jeskyni stejně jako v jiných tyto ruce malovali? Byl to jen způsob, jak zde zanechat stopu, nebo rituál komunikace s duchy? Co mohou odhalit o roli žen v době paleolitu, starší době kamenné, které skončila před 10.000 lety? Aby Collado pomohl poodhalit roušku nad tímto tajemstvím, začal se soupisem všech prehistorických otisků rukou v Evropě. On a další archeologové procházeli jeskyni po jeskyni a skenovali a fotografovali všechny ruce, které našli.

Jejich cílem je vytvořit na internetu databázi s volným přístupem v rámci projektu Handpas financovaného Evropskou unií, aby tyto obrázky zachycené v 3D mohli zkoumat všichni vědci, kteří o to projeví zájem.



„Chceme zpřístupnit nepřístupné umění,“ říká Collado.

V jeskyni, kde se člověk místy může sotva vzpřímit, kontroluje snímače, aby si ověřil, zda se hladina oxidu uhličitého, teplota nebo vlhkost od jeho poslední návštěvy nezměnily.

Podle něho byly tyto vymalované ruce objeveny v 36 evropských jeskyních, ve Francii, ve Španělsku a v Itálii. Některé jeskyně skrývají i obrázky zvířat, ale projekt Handpas se soustřeďuje na ruce, které jsou lidským poutem s naší dávnou minulostí.

Namalované ruce byly rovněž objeveny v Jižní Americe, v Austrálii a v Indonésii, kde nedávný výzkum odhalil siluetu ruky starou 40.000 let v jeskyni na ostrově Sulawesi. Ta je ve světě nejstarší. Vznikla přibližně v době, kdy Homo sapiens, první moderní člověk, přišel do Evropy.

O významu těchto rukou a o tom, že jim někdy chybějí prsty, koluje mnoho teorií. Byl to rituál? Přišli malíři o prsty, které jim za velké zimy umrzly? Nebo krčili některé z prstů v jakési obdobě znakové řeči, když malovali? A co kdyby se prokázalo, že všechny ruce na určitém místě malovaly ženy? „Uvažujeme o matriarchální společnosti,“ vysvětluje Colladův kolega José Ramón Bello Rodrigo.

Je také možné, že Homo sapiens nebo před ním neandertálci pouze jeskyněmi procházel a zanechával v nich svou značku, jakoby říkal: Byl jsem tady.

Profesor britské Durhamské univerzity Paul Pettitt, který se soutsředil na polohu rukou na stěnách jeskyní, si to nemyslí. Zjistil, že prsty bývají někdy umístěny nad hrbolkem ve stěně, jako by ho svíraly. Mnohé ruce zase bývají skryty ve výklencích. „Muselo to dát hodně práce. To neděláte jen proto, že byste se chtěli bavit,“ říká Pettitt.

Proč jsou některé ruce „negativní“, jakoby malované podle šablony s pigmenty okolo, a jiné „pozitivní“, které jsou vybarvené? Francouzský expert na prehistorické umění Jean Clottes soudí, že by mohlo jít o formu šamanismu. „Barva, kterou lze nazvat posvátnou, je nanesena na stěnu jeskyně, což vytváří vazbu mezi osobou, která tak učinila, a stěnou, tedy zprostředkovaně mocnostmi, které mohly v této jeskyni být,“ říká.

Collado si myslí, že některé ruce představovaly varování: „V jeskyni Garma (na severu Španělska) jsou na jednom místě zobrazeny ruce hned vedle velké jámy, která by mohla znamenat smrt. Jejich cílem je jistě výzva: Stop.“ pel lcm