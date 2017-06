Tramvajáci v Nantes čelí vedru v sukních, kraťasy mají zakázané

Řidiči bojují za prosazení šortek v práci. | foto: http://www.leparisien.fr

NANTES Vlna veder, která zasáhla i Francii, přiměla řidiče tramvají a autobusů ve městě Nantes na západě země, aby přišli do práce co nejvíce nalehko. Místo kalhot se oblékli do sukní, protože šortky mají přísně zakázané, upozornil web deníku Le Parisien.

„Sukně jsou součástí erárního oblečení našich kolegyň. My ale nemáme rovnocennou náhradu,“ sdělil zástupce řidičských odborů CFDT Gabriel Magner. Podle něho řidiči od roku 2013 usilují o prosazení šortek od určitého stupně, kdy už je horko nesnesitelné.

Koleje vyboulené horkem přerušily provoz tramvají v pražské Zenklově ulici Řidiči si stěžují, že teplota v tramvajích může za čelním sklem dosáhnout 50 stupňů Celsia. „Už tak máme komplikované pracovní podmínky s agresivními cestujícími. Tohle by nám mohlo trochu ulevit,“ dodal Magner.

V roce 2013 provedli podobnou akci švédští řidiči MHD a se svým požadavkem uspěli, připomněl Le Parisien.