Moderní doba přeje sexuálním radovánkám, zájem o ně ale upadá

PRAHA Je to zvláštní paradox. Moderní doba přeje sexuálním radovánkám víc než kdy jindy. Jenže zájem o ně upadá, a to zejména u mladé generace. Nejkřiklavější situace je v Japonsku, ochladli ale i mladí Američané či Britové. Češi v jejich šlépějích zatím nekráčí, i když i u nich se sexuální chování mění.

Sexuální revoluce přinesla mnoho svobod. Erotika nemusí čekat až do svatby, díky rozšířeným antikoncepčním metodám se už ženy nemusí obávat, že milostné hrátky skončí starostí o potomky. O sexu se běžně mluví v médiích, propírají se polohy, techniky a nejrůznější pomůcky, sexuální motivy člověka obklopují na každém kroku. Přesto vědci zjišťují, že se z ložnic vyspělého světa milostný život začíná vytrácet.



Umírněná generace

V jen pár měsíců starém článku uveřejněném v odborném sexuologickém magazínu Archives of Sexual Behavior skupina amerických vědců upozorňuje, že za posledních dvacet let se četnost pohlavního styku napříč americkou populací snížila o patnáct procent. Neochladli ale pouze Američané. Zatímco v roce 2000 se podle jednoho z největších britských průzkumů sexuálního chování Natsal Britové milovali více než šestkrát v měsíci, v roce 2013 už to bylo méně než pětkrát. Podobný pokles zaznamenali i v Austrálii, kde se za posledních deset let sexuální frekvence snížila o čtvrtinu. Nejkritičtější je ale situace v Japonsku, kde podle letošního průzkumu tamní asociace pro plánování rodiny nevede sexuální život skoro polovina dotázaných sezdaných Japonců, a znepokojující je i zjištění, že čtvrtina mužů a skoro polovina žen ve věku mezi šestnácti a pětadvaceti lety nejeví zájem o sex vůbec.

„Žijeme v době, kdy se sex stal jedním z ústředních témat komunikace,“ komentuje fenomén psychoterapeut a manželský poradce Lucian Kantor. „Dříve se o sexualitě tolik nemluvilo, pak ale nastalo období fascinace sexem, byl najednou všude kolem nás a sexualita se v této podobě přejedla,“ uvádí důvody Kantor.

Z výsledků Studie o sexuálním chování české populace vyplývá, že Češi trend nezájmu o sex zatím nenásledují. V průměru se mu věnují dvakrát týdně po dobu třiceti minut. Přesto jsou i u tuzemské mladé generace patrné změny. „Mladí lidé jsou méně promiskuitní, sexuální život si více spojují s dlouhodobým partnerským vztahem, a snižuje se tudíž počet sexuálních partnerů,“ popisuje vývoj sexuolog Petr Weiss.

Podobná zjištění zaskočila i americké vědce. Předpokládali, že takzvaní miléniálové, tedy lidé narození v 90. letech, povedou bouřlivý sexuální život. Vyrůstali již v období volnější morálky, mají k dispozici seznamovací aplikace, z nichž se mnohé netají tím, že se jedná o setkání pouze na jednu noc, s trochou nadsázky už nic není tabu. Z loňské studie Florida Atlantic University ovšem vyplynulo, že jsou ve skutečnosti mnohem umírněnější než generace jejich rodičů, a zatímco skoro sedmina dnes osmnáctiletých Američanů ještě neměla sexuálního partnera, v 60. letech se jednalo pouze o šest procent. „Když lidé před sto lety bydleli na samotě bez elektřiny, byl sex jednou z deseti zajímavých možností trávení volného času. Dnes jsou alternativ tisíce,“ vysvětluje si pokles sexuálního života psycholog Dalibor Špok.

Tou hlavní alternativou, kterou dnešní doba nabízí, je internet. Když američtí vědci pátrali po příčině, proč jsou mladí lidé tak sexuálně vlažní, došli k závěru, že za to může takzvaný facebookový efekt. Moderní technologie zapříčinily, že zatímco by dříve lidé vyrazili za zábavou s přáteli do města, dnes jim s nimi stačí komunikovat přes sociální sítě nebo zapnout počítač a volný čas strávit na něm. „Moderní technologie usnadňují vyhýbání se přímému sociálnímu kontaktu, který je pro nalezení sexuálních partnerů i chuti do sexu důležitý,“ komentuje jejich vliv Špok. Pokud by v jedné místnosti byli dva lidé, kteří se vzájemně přitahují, dalo by se předpokládat, že dříve či později skončí v objetí. Jakmile by ale měli k dispozici chytrý telefon nebo počítač, je možné, že by čas strávili zahledění do obrazovky. Už dřívější studie naznačily, že přítomnost televizoru v ložnici je zabijákem partnerského milostného života.

Fádní realita

Neznamená to ovšem, že by lidé zcela ztratili sexuální touhu. Uspokojení hledají právě na obrazovkách svých elektronických zařízení. „Sexuální život se přesouvá stále častěji z reálného světa do toho virtuálního,“ uvádí Weiss hlavní příčinu, proč partnerského sexu ubývá. Za největší hrozbu považuje snadnou dostupnost pornografie na internetu. „Masturbace u internetové pornografie je pohodlnější než pohlavní styk s partnerkou, který vyžaduje více fyzického i psychického úsilí. Také naplňuje mnohé potřeby mužské sexuality, jako například pestrost partnerek nebo pocit anonymity,“ vysvětluje Weiss, proč se muži k erotickým videím uchylují. Ale abychom nezůstali jen u mužů. Pornografii sledují také ženy, i když se k tomu ve výzkumech méně přiznávají. V posledních letech dokonce vznikají speciální pornografické servery, které jsou cílené přímo na ženy.

Otázka internetové pornografie odborníky prozatím rozděluje. Jedna skupina zastává názor, jak uvedl například článek v magazínu Sexual Medicine z předloňského roku, že sex ve virtuálním prostředí může libido v reálném životě naopak zvýšit. Ani autoři již zmíněné letošní americké studie nepotvrdili, že by její pravidelné sledování stálo za tím, proč se lidé v posledních letech věnují sexu méně. Druhá skupina odborníků závislost na pornografii na internetu řadí mezi podobná psychická onemocnění jako závislost na drogách a uvádí, že na milostný život mezi partnery má negativní vliv.

Vizuální kvalita současného pornografického materiálu je již na úrovni reálného zážitku a nedává prostor fantazii jako dříve nekvalitně okopírovaná černobílá fotografie z časopisu,“ připomíná psycholog Špok. „Realita se tím pádem stává fádní, náš stárnoucí partner nebo partnerka, které jsme viděli už tisíckrát, jsou daleko slabší podnět než rafinované fantazie pornoprůmyslu. Mozek na přirozené podněty nereaguje a na běžný sex nemáme chuť.“



