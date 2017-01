Trvale zhubnout? Běh na dlouho trať a práce s psychikou

Zhubněte do plavek, do plesových šatů, deset kilo za měsíc, stačí konzumovat tuto jedinou věc – lákavá hesla, která se na nás linou ze všech stran. Ano, pokud opravdu chcete být za dva týdny hvězdou plesu, může vám sázka na takový typ redukce do určité míry vyjít. Zhubnout pár kil za pár dní lze. Je třeba si však uvědomit, že se člověk takhle rychle zbaví vody. Po vysazení diety ji logicky nabere zpět.



Většina lidí, kteří se snaží zhubnout, se stále točí v začarovaném kruhu – odhodlají se, drží určitý typ diety, někdy i dlouhodobě, někteří ji i doplní pohybem, po nějaké době však režim poleví a váha se opět šplhá nahoru, často ještě výše. Někomu trvá většinu života, než pochopí, že udržet si vysněnou postavu je komplexní způsob žití.

„Každý si musí uvědomit, jak provázané jsou souvislosti mezi jídlem, fungováním těla a emocemi,“ upozorňuje Michaela Carter, terapeutka, která působí na klinice integrativní medicíny Vivomedica v Praze.



„Příčin, proč nejsme schopni zhubnout a získanou váhu si udržet, je mnoho. Jedním z důvodů může být problém zažívání, zánět nebo zhoršené vstřebávání některých vitaminů, případně hormonální nerovnováha. Je to, jako bychom do nádrže svého auta lili benzin, ale měli děravou nádrž. Výsledkem je, že máme stále hlad nebo chuť na specifická jídla. Tělo nedostává dostatečnou výživu na svoje fungování,“ dodává Michaela Carter.

Problém mívá psychika

Zdravotní problémy a neschopnost zhubnout a udržet si dosaženou hmotnost může souviset s problémem na úrovni těla, ale mnohem častěji na úrovni mysli. Vní se totiž podle odborníků rovněž ukrývá původ problémů, jejichž vyústěním je obezita a neschopnost tento stav napravit.

„Takový člověk potřebuje podporu na úrovni sebelásky. Zpravidla se nemá rád a nedokáže se vystát tak, jak je. Odmítá své tělo, bývá velmi sebekritický. Často je nutné psychoterapeuticky zpracovávat právě taková témata jako nízké sebevědomí, pocity sebezhnusení, komplikované vztahy s blízkými, stará traumata a jiné,“ vypočítává Eva Růžičková, která v Praze vede poradnu Komplexní psychologická péče.

„Teprve když projdeme procesem sebepoznávání a téma samotného hubnutí odložíme na druhou kolej, dochází k uvolnění psychiky a hubnutí se nastartuje jakoby samo. Ve chvíli, kdy se klient naučí o sebe pečovat s respektem a zdravou sebeláskou, přestává pro něj být potíž jíst vhodné jídlo ve vhodný čas. Takový proces trvá individuálně dlouho, od pár měsíců po roky,“ podotýká doktorka Růžičková.

Jsou však období života, kdy se člověk těžko dostává do psychické pohody. Zatěžovat se navíc ještě snahou zhubnout je kontraproduktivní. „V určité konkrétní životní etapě může být smíření se s obezitou i moudré. Můžu zmínit klientku – zaměstnanou ženu, které umírá příbuzný, o něhož se denně stará. Navíc řídí svou firmu a snaží se z toho nezhroutit. Do toho ještě řešit aktivně hubnutí by byl nadlidský úkol. Domluvily jsme se na tom, že v terapii nyní potřebuje hlavně podporu k přežití nynějších zátěží a hubnutí odložíme,“ popisuje Eva Růžičková jeden ze svých případů s tím, že řešit obezitu má velký smysl, ale načasování je stěžejní.

To si uvědomila i třicetiletá Aneta Konvičková, která se po pěti letech po rodičovské dovolené vrátila do zaměstnání a s novou fází života by i ráda prodělala změnu své postavy. „Hodně jsem si toho prostudovala, uvědomila jsem si, co dělám špatně, co je potřeba změnit,“ říká tato maminka dvou dětí. „Nechci se vymlouvat, ale teď vím, že tolik věcí najednou upravit nezvládnu, protože nejde jen o to, začít trochu cvičit a jinak jíst. Musím nejprve najet na režim s prací a dětmi. Ve chvíli, kdy budu vědět, že vše zvládám, můžu se pustit i do hubnutí. Nechci začínat pětkrát, to by mě akorát odradilo,“ svěřuje se.

Jíme, aniž bychom si to uvědomovali

Někdy ale člověk nedokáže přesně určit, s čím má problém. Nebo si to ani nechce přiznat. A své neúspěchy, nejen ve snaze zhubnout, svádí na něco jiného. Tím si prošla i koučka Michaela Carter, takže se dokáže skvěle vcítit do svých klientů. A pomáhá jim mimo jiné hypnózou.

„Od dětství jsem bojovala s nadváhou a sváděla jsem to na sníženou funkci štítné žlázy, kterou mi diagnostikovali ve třinácti letech. Dokázala jsem zhubnout, ale váhu jsem rychle po skončení diety nabrala a ještě něco k tomu,“ vzpomíná na své dospívání. Až v dospělosti začala studovat psychologii a psychosomatickou medicínu.

„Často jíme z nudy, když jsme smutní nebo ve stresu. Snažíme se vyplnit svoji vnitřní prázdnotu velmi chybně jídlem. Velmi často jíme, aniž bychom si to uvědomovali, jíme ve spěchu, naše tělo nestačí potravu správně strávit a energii si ukládá do zásob. Jenže to, že si uvědomíme, že jíme ve stresu, z nudy nebo když jsme smutní, je jen první krůček, samo o sobě to nestačí k tomu, abychom začali hubnout,“ upozorňuje Michaela Carter. Podle ní lidé také často získají po mnoha neúspěšných pokusech dojem, že nikdy zhubnout nedokážou.

„Je potřebná práce na příčině problému, tedy na tom, co způsobuje stres nebo například smutek či prázdnotu v našem životě. S tím potřebuje mnoho z nás pomoci a hypnóza je jedním z nejefektivnějších nástrojů mimo jiné na to, jak nahradit staré zvyky novými nebo jak se zbavit stresu či najít novou cestu v životě,“ upozorňuje psychoterapeutka Michaela Carter a dodává, že hypnotabilních je většina z nás. „Někteří klienti vnímají změny od prvního sezení, jiní po dvou až třech,“ uzavírá. Často jíme z nudy, když jsme smutní nebo ve stresu. Snažíme se vyplnit svoji vnitřní prázdnotu velmi chybně jídlem.