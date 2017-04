Tu chemii brát nebudu. Žen, které odmítají hormonální antikoncepci přibývá

Jen máloco má za sebou tak raketový vzestup jako hormonální antikoncepce v Česku. Když se po pádu (antikoncepčně chudého) komunismu objevily nejrůznější druhy moderních pilulek, mnoho žen po nich sahalo s úlevou. Konečně budou moci řídit svůj život, aniž by se musely obávat toho, že nechtěné otěhotnění nebude mít jiné řešení než interrupci.



Dnes je vše jinak. Z medikamentu proti početí se stal strašák spojený s mnoha negativy. Nejčastěji se mluví o mrtvici, plicní embolii, neplodnosti, karcinomu prsu, depresi, ztrátě libida a problémech s výběrem partnera. Nemalá část Češek tudíž hormonální antikoncepci opouští, a to i po letech užívání. Ty samé ženy, které ji v minulosti užívaly bez obav, dnes tvrdí, že by ji svým dcerám nikdy nedoporučily.

Bez prášků jsem to já

Po pilulkách sáhla v období dospívání dnes osmadvacetiletá Barbora Janečková. „Jít poprvé na gynekologii a rovnou si odnést recept bylo úplně normální. Myslím, že tehdy jsme ve třídě braly antikoncepci skoro všechny včetně holek, které ani neměly kluka,“ vzpomíná na dobu, kdy se tablety předepisovaly i jako univerzální řešení pro nepravidelnou menstruaci nebo třeba na problémy s pletí. „Bylo nám šestnáct a nikdo nám neříkal, že by prášky mohly být problém. Přijde mi, že ani doktoři to moc neřešili,“ vypráví mladá žena.

Brala je skoro deset let, byly pro ni samozřejmou součástí života. Jenže před třemi lety se u její kamarádky objevila žilní trombóza a to ji dost vyděsilo. „Nenapadlo mě, že by se něco takového mohlo stát holce, kterou znám,“ popisuje. Když se Barboře rozpadl dlouholetý vztah, rozhodla se antikoncepci vysadit a přišla změna. Nejdříve na sebe byla dost naštvaná, protože se jí zhoršila pleť, menstruace začala znovu bolet. Bylo podle ní zvláštní být zase „normální“.

Největší změnou byla zvýšená chuť na sex. Myšlenky na něj se začaly objevovat každý den, což dřív neznala. „Zatím nemám stálého partnera, ale asi se k pilulkám nevrátím. Jen nevím, jak jinak vyřešíme antikoncepci,“ krčí rameny a dodává, že by uvítala víc možností pro muže. Různé prostředky jsou sice ve vývoji, jenže muži této eventualitě nejsou nakloněni. I sterilizaci v Česku volí spíš ženy, byť u nich je zákrok složitější a více rizikový.

Možnou souvislost mezi životní nepohodou a užíváním hormonální antikoncepce ukázala nedávno publikovaná švédská studie. Do ní bylo zahrnuto 340 žen, které během tří měsíců užívaly pilulky, a to buď obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel, tedy nejběžnější kombinaci v tabletách, nebo placebo. Účastnice studie, které užívaly hormony, popisovaly zhoršení nálady, potíže se sebeovládáním a také méně energie. Na druhé straně tyto změny byly velmi malé a ani nebylo zaznamenáno zvýšení depresivních příznaků. Autoři jsou s interpretací výsledků bádání nespokojeni, protože trvalo krátkou dobu a zahrnovalo malé množství žen. Nicméně se ukázalo, že pro jednotlivé ženy mohou mít tato zjištění klinický význam. Jinými slovy, je skutečně možné, že se při užívání pilulek cítí hůř.

Poznání vlastního těla

Hormonální antikoncepce, což je mimochodem hned několik různých metod s různou mírou zdravotních rizik pro různé ženy, samozřejmě není bez chyb. Má vedlejší účinky a ty mohou být i velmi závažné. A tak není možné tvářit se, že je stoprocentně bezpečná. Jisté je to, že se přístup českých žen k ní mění. Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv ještě v roce 2007 bylo na český trh dodáno 3,49 milionu balení hormonální antikoncepce. V roce 2015 už ale bylo u nás prodáno pouze 2,61 milionu balení a je pravděpodobné, že loni to bylo ještě o něco méně, avšak definitivní údaje ještě nejsou k dispozici.

Méně prodaných balení rovná se i méně žen, které po antikoncepci sahají. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky to v roce 2007 bylo celkem 1,38 milionu žen. Některou z metod hormonální antikoncepce užívalo 54,7 % žen ve věku od 15 do 49 let s tím, že drtivá většina žen dávala přednost pilulkám. V roce 2015 užívalo hormonální antikoncepci 1,06 milionu žen, tedy 43,7 % žen ve věku od 15 do 49 let. Stále ale Češky třeba ve srovnání se Slovenkami užívají antikoncepci výrazně více. U našich východních sousedů pro ní sahá pouze 18,6 % žen.

Jedním z výrazných důvodů odklonu od hormonální antikoncepce je proměna jejího vnímání ve společnosti. Před deseti nebo dvaceti lety byla tabletka spojována se samými pozitivy. V současnosti má spíš negativní hodnocení, naopak jsou vyzdvihována pozitiva přirozeného ženství. „Ve své praxi se často setkávám s ženami, které cítí, že ve svém životě potřebují změnu. Hledají samy sebe, přemýšlí, co v životě vlastně chtějí, a přestat užívat hormonální antikoncepci, kterou braly mnoho let, je pro ně jedním z kroků na této cestě,“ popisuje psycholožka a psychoterapeutka Jana Březinová, která vede soukromou praxi na Praze 5. Ujasnit si svoje životní role je podle ní výzva, která stojí před každou ženou. „Řada z nich má pocit, že je okolí neustále do něčeho nutí a ony se musí chovat podle toho, co se od nich čeká. Vysadit antikoncepci je tak pro ně rozhodnutí, které konečně dělají samy za sebe,“ vysvětluje.

Podobné rozhodnutí udělaly také geografka Adéla Nováková a poradkyně v oblasti životního stylu Věra Pospíšilová, které stojí za projektem Život bez hormonální antikoncepce a snaží se o vydání stejnojmenné knihy. „Toužíme po tom, abychom se my ženy více zajímaly o sebe sama, toužily po poznání vlastního těla, mysli a toho, co je nám příjemné,“ vzkázaly svým přispěvatelům na crowdfundingovém portálu HitHit.com. I když cílové částky 200 tisíc nedosáhly, připravují knihu alespoň elektronicky. Autorky uvádějí, že chtějí „sesbírat různé pohledy i zkušenosti a ukázat, jakou roli v našem životě může užívání hormonální antikoncepce sehrát. Jak dokáže jedna pilulka zamíchat životem, zdravím i psychikou ženy, jak se odráží nejen na ní, ale vůbec na celé společnosti“. Samy jsou přesvědčené o tom, že by hormonální antikoncepci už nikdy neužívaly, a to právě kvůli tomu, jak je změnila.

Jsou také ženy, které vlastní negativní zkušenosti s hormonální antikoncepcí přivedly k tomu, že nechtějí, aby pilulky užívaly jejich dcery. „Asi by mě trefil šlak, kdyby mi holka v 15-16 letech oznámila, že bere ‚HA‘. Vím, jak mi to ve 23 letech ‚odstřihlo‘ pocity pro moje tělo, takže jsem s tím po pár měsících navždy skončila,“ popisuje jedna z matek vystupující na diskusním portálu Rodina.cz s tím, že by i případné nečekané těhotenství pro ni bylo menším problémem než užívání hormonální antikoncepce. „Žádnou zbytečnou chemii, to je názor, který panuje u nás v rodině,“ odpovídá další diskutující. Jiná pak radí třeba poučit dceru o tom, aby měla sex jen s tím, s kým si dokáže představit mít dítě.