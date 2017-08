U Bílého domu stojí nafukovací kuře-Trump. Má symbolizovat prezidentovu slabost

WASHINGTON Obrovské nafukovací kuře s nezaměnitelnými rysy amerického prezidenta Donalda Trumpa stojí od středy odpoledne místního času na dohled od Bílého domu. Majitel devět metrů vysokého opeřence, jenž se prý jmenuje Chicken Don, tvrdí, že pták má být symbolem protestu proti Trumpově „slabému“ a „neefektivnímu“ vedení země.

Vlastník nafukovačky, aktivista a producent dokumentů Taran Singh Brar, řekl, že kuře znázorňuje prezidenta, který „se bojí“ - konkrétně zveřejnění svého daňového přiznání a ruského prezidenta Vladimira Putina. „Chicken“ v angličtině znamená nejen kuře, ale také zbabělec.



Svým činem chce Brar zvýšit povědomí o tom, jak špatný prezident Trump podle něj je. Agentura AP podotkla, že hlava USA zrovna není ve svém oficiálním sídle přítomna.

