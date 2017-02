Uhynulá panda z Vídně se vrátí do Číny jako vycpanina

Šestnáctiletý Lung-chuej, který do Rakouska dorazil v roce 2003 a zplodil v schönbrunnské zoo s partnerkou Jang-jang pět potomků, umřel loni v prosinci kvůli nádoru v žaludku.



Preparátoři ze zemského muzea v tyrolské metropoli Innsbrucku už jeho tělo rozložili na kosti a kůži a vše uchovávají v mrazáku při teplotě minus 40 stupňů Celsia. Práce na vycpání těla ohroženého savce se zdrží až do příštího roku kvůli stěhování muzea. Vycpaná by měla být panda až příští rok.

„Panda bude první zvíře, které budeme v novém sídle preparovat,“ uvedl hlavní preparátor tyrolského muzea Peter Morass. Vycpávání podle něj bude trvat asi měsíc a hotové by mělo být nejpozději v květnu 2018.



Pandu bude Morass vycpávat poprvé, v minulosti ale už pracoval na stovce medvědů hnědých. „Jsem starý mazák a zvládnu i pandu,“ řekl Morass agentuře APA s optimismem.

Čínský majetek

Všechny pandy velké chované mimo území Číny zůstávají čínským majetkem. Peking je pouze zapůjčuje a patří mu také pandí mláďata, která se v cizině narodí.



To je i případ dvojčat pojmenovaných Fu-feng a Fu-pan, která se ze spojení Lung-chueje a Jang-jang narodila v Schönbrunnu před půl rokem. Do Číny vyrazí ve věku dvou let. Z Vídně do Pekingu už putovali i jejich starší sourozenci. V roce 2009 rodiče opustil Fu-lung, o tři roky později Fu-chu a předloni i třetí pandí bratr Fu-pao.