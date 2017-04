Útok na spolužáka či učitele na sociálních sítích? Případy řeší i policie

V takovou chvíli je třeba se připravit, že první schůzka ve škole je obvykle jen začátek mnohem delší peripetie. Je třeba počítat i s takovými va riantami, jako je podání vysvětlení na přestupkové komisi, několikatisícová pokuta, schůzka s kurátorem na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a výjimkou rozhodně nemusí být ani výslech na policii.



Své o tom ví Marek, student střední odborné školy, jehož plnou identitu redakce Lidových novin zná, ale na přání jeho rodiny ji nebude zveřejňovat. „Jednou mi táta volal, že se mu ozvali z ředitelny, aby přišel do školy, protože jsem závažným způsobem porušil její řád. Ten den jsem byl přitom normálně ve škole a nikdo mi o tom vůbec nic neřekl. Vůbec jsem netušil, o co by mohlo jít,“ vzpomíná na počáteční problémy sedmnáctiletý student, který se podle svých slov provinil tím, že na sociální síti Facebook na neoficiální stránce školy „lajkoval“ fotografie učitelů, které autorům připadaly vtipné. „Stránka takto fungovala poměrně dlouho a nikdo nám neřekl, že to někomu vadí. Někteří z učitelů své fotky dokonce sdíleli na svých profilech,“ dodává Marek.

Jenže ne všem obsah nakonec připadal zábavný. „Když jsme druhý den přišli na schůzku s ředitelkou, na stole ležel stažený obsah facebookové skupiny a další dva listy. Na jednom byl souhlas s ukončením studia, druhý obsahoval distancování se od zmíněné stránky,“ vzpomíná Marek, který tak s rodiči dostal na výběr, který z papírů podepíší. Nakonec zvolili druhou variantu, aby Marek mohl školu dostudovat.

O něco komplikovanější byl případ Petra, šestnáctiletého gymnazisty, který byl také jedním z členů uzavřené facebookové skupiny.