V australské kavárně si muži připlatí. ‚Mužská daň‘ má kompenzovat rozdílný plat

MELBOURNE Kavárna v australském Melbournu přilákala pozornost svým originálním přístupem k rozdílu mezi ženským a mužským platem. V podniku, o kterém majitelka napsala, že je „od žen pro ženy,“ muži zaplatí „mužskou daň.“ Jakákoliv cena se jim při nákupu navýší o 18 procent.

Alex O’Brienová, která kavárnu Handsome her (přeloženo „pohledná ona“) vlastní, toto rozhodnutí vysvětluje cedulí, která stojí před vstupem. Na té se píše, že 18 procent byl v roce 2018 průměrný rozdíl mezi mužským a ženským platem v Austrálii.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8