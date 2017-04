V centru Pardubic bude možná platit zákaz krmení koček

Podle opozičního zastupitele Karla Haase (ODS) bude obtížné lidem prokázat, že krmení přinesli lidé právě kočkám. Lidé mohou tvrdit, že krmí jiná zvířata, a že jim nebudují příbytky, ale třeba jen místa k odpočinku.



„Proč takový nesmysl dáváme do vyhlášky, to nám rozum nebere,“ řekl Haas. Pokud novelu vyhlášky zastupitelé odsouhlasí, což Haas neočekává, bude platit jen pro první městský obvod, v jiných částech Pardubic bude možné toulavé kočky krmit dál.



Starosta Menšík oponuje, že si lidé opakovaně stěžují, proto chce zákaz prosadit. Ve Štrossově ulici mají kočky malé příbytky a lidé jim nosí jídlo. Obyvatelům, co tam bydlí, se to ale nelíbí. Stížnosti prý obvod zaznamenal z jiných lokalit v centru.

„Lidi v tom místě to obtěžuje. My nemáme kapacity na to, aby naši pracovníci ty lokality uklízeli. Z hlediska hygienického je to nebezpečné,“ řekl Menšík.