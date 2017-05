V digitálním věku je každé rande vlastně rychlo-rande

To proto, že odklad vyvolává napětí a spouští podezírání. Lidé si začnou představovat to nejhorší. Hlava se jim zatoulá do míst, která mohou mít velmi škodlivé následky pro srdeční záležitosti. To jsou některé ze závěrů, k nimž došel výzkum skupiny vědců argentinského ústavu CONICET, který se zaměřil na následky digitální revoluce na vztahy a namlouvání.

Potenciální milenci se s tímto problémem samozřejmě potýkali dávno před internetem. Ale s digitální technologií se to, co pokládáme za rozumnou dobu čekání, dramaticky zkrátilo. Kdysi dávno - bylo nebylo - lidé klidně čekali i týden a déle na odpověď na milostný dopis, říká Mariana Palumbová, která se spolu se třemi kolegy na výzkumu podílela.

Studie CONICET se zaměřila na zvyky kolem randění věkové skupiny 18 až 24 let. A jejím hlavním závěrem je, že ve věku chytrých telefonů a internetu je okamžitá reakce hlavním a přednostním požadavkem.

„Digitální komunikace mění práh vnímání ‚rozumné čekací doby‘, a mění také očekávání lidí,“ tvrdí Palumbová. „Všechno se v současnosti děje rychlostí jednoho nebo dvou kliknutí, což samozřejmě předefinovává celý koncept namlouvání.“ Vztahy nyní nejen často začínají na internetových serverech, zjistili vědci. Neméně časté je, že se tu vztahy i rozpadají - a znovu napravují. „Můžete se během chatování pohádat, a pak zase usmířit jediným smajlíkem,“ poznamenala Palumbová.

Přístupová hesla

Vztah a jeho kvalitu může ovlivnit například i to, jak si člověk nastaví soukromí a sdílení na sociálních sítích. Pokud používá příliš mnoho selektivního zobrazování obsahu, může to vyvolat spekulace vedoucí k nežádoucím závěrům a podezírání. Palumbová s kolegy zjistili, že některé novodobé páry sahají po radikálním řešení, kdy zcela obejdou bariéru soukromí tím, že si navzájem vymění svá přístupová hesla.

„To je vnímáno jako důkaz lásky,“ řekla Palumbová. „Romantická láska s sebou od nepaměti nese prvky násilí, snahy ovládat a žárlivosti. Výměnu hesel ke svým účtům pak mladí pokládají za posun na další úroveň vztahu, protože podle nich jde o maximální projev vzájemné důvěry.“ dk ank