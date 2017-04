V Domažlicích budují nový domov pro seniory s Alzheimerem

Domov s dvoulůžkovými pokoji bude pro 24 starších klientů s lehčími formami Alzheimerovy choroby a stařeckými demencemi. ČTK to řekli starosta Miroslav Mach (SPMD) a místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).



Stavební firma by měla být s přestavbou hotová do konce září. Následně se třípodlažní objekt vybaví, přijmou se noví zaměstnanci. „Provoz bychom chtěli zahájit do konce roku. Bude to nabíhat postupně, tedy registrace, služby, nábor pracovníků,“ řekl Mach.

Podle radnice je v regionu po těchto službách velká poptávka. Nejbližší podobné zařízení je od Domažlic desítky kilometrů - v Černovicích, které je plné, a v Plzni. Podle Antoše má sice město tři domovy pro seniory, ale ty, kteří jsou na tom zdravotně špatně, je obtížné někam umístit. „Víme o rodinách, které to potřebují. Bude to pro celý okres,“ uvedl Mach.



Bývalé městské jesle v Benešově ulici proti sokolovně nejsou řadu let využívány a chátrají. Skládají se z velké staré vily a zbytek tvoří přístavba ze 60. let minulého století. „Nové zařízení je 300 metrů od našeho současného domova, takže si personál může vypomoci,“ řekl Mach. Zaměstná téměř 30 lidí.

Bude patřit pod Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice, pod nějž nyní spadají tři domovy pro seniory, které jsou propjeny chodbami. „Jeden vlastní město, na něj navazuje nový objekt pro občany vyžadující trvalou péči a k tomu je ještě objekt, který provozuje Plzeňský kraj. Oba provozovatelé si vypomáhají,“ dodal Antoš.