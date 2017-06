V hodonínské zoo se narodila čtyři mláďata tygra ussurijského

Podle ní zatím nemají jména, protože první dva až tři měsíce bývají u mláďat kritické. Malí tygři jsou zatím s matkou v ubikaci, lidé je budou moct vidět nejspíš na konci července. V hodonínské zoo se mláďata tygrům ussurijským narodila podruhé.



Rodiči jsou tygřice Raja pocházející ze zoo v německé Hoyerswerdy a sedmiletý samec Igor z francouzského Zooparku v Amnéville. „Raja se stará o mláďata vzorně. Upravili jsme krmnou dávku, aby měla dostatek živin pro sebe i pro potomky, které bude kojit ještě několik týdnů, než postupně přejdou na tuhou stravu. Samec Igor nyní žije odděleně a zůstane to tak do chvíle, než mláďata dospějí. Potom koordinátor rozhodne o tom, do které zoo z Hodonína poputují,“ uvedl zoolog Jiří Ingr.

Pracovníci zoo mají z tygřích mláďat radost. „Zcela vyhráno ale ještě nemáme. První dva až tři měsíce bývají u mláďat kritické. Jsou více ohrožena nemocemi a určitým rizikem může být i stres matky. Proto by návštěvníci v pavilonu šelem měli být ohleduplní. Mláďata jsou zatím ve vnitřní ubikaci se zakrytým sklem. K vidění budou, jakmile to bude možné. Zřejmě na konci července,“ doplnil ředitel Zoo Hodonín Martin Krug.

Podle něj je to nejspíš poslední odchov tygra ussurijského v hodonínské zoo. „Do budoucna bychom chtěli tygry ussurijské vyměnit za teplomilný druh, a to buď tygra sumaterského nebo indického,“ dodal Krug.

Hodonínská zoo letos v červnu slaví 40 let. Loni ji navštívil rekordní počet lidí, a to přes 163 tisíc. Zoo má kolem 800 zvířat ve 230 druzích.