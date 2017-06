V Liberci postavili Elišku. Formuli se kterou budou závodit v Itálii

Závody studentských formulí mají tradici v USA od 80. let, v Evropě se konají od roku 1998. Po celém světě pracuje na své formuli asi 500 univerzitních týmů. „V republice jsme asi šestí nebo sedmí, kdo ji postavil,“ uvedl Rybáček.

Z českých týmů dosahují největších úspěchů studenti pražské ČVUT. Liberečtí studenti chtějí se svou „Eliškou“ letos nabírat především zkušenosti. Proto například na úkor redukce váhy zvýšili životnost některých dílů. „Častým nedostatkem nových týmů totiž je, že závody nedokončí a nenaberou tak dostatek zkušeností na další roky,“ uvedl Rybáček.

Do postavení formule se v Liberci postupně zapojilo asi 50 studentů fakult strojní, mechatroniky a ekonomické, aktuálně má tým 15 lidí. „Na spoustu věcí jsme přišli metodou pokus omyl,“ řekl vedoucí týmu. Při stavění se podle něj sice inspirovali u motokár nebo motokrosu, většinu dílů si dělali sami.

„Je to velká směska, poměrně atypická svojí velikostí. Je to něco mezi carcrossovou buginou a malou formulí 3,“ řekl Rybáček. Rám formule je z chrommolybdenových trubek a kapotáž z uhlíkových vláken. Motor použitý z motocyklu Suzuki by měl dosahovat výkonu 55 kilowatt.

Díly a materiál na formuli stály asi 1,2 milionu korun. Studenti je zaplatili převážně ze sponzorských darů. „Často to byly firmy, kam studenti chodí na praxi nebo které spolupracují se školou,“ uvedl Rybáček.

Liberečtí studenti zatím se svou formulí dosáhli maximální rychlosti 95 kilometrů v hodině. Při závodech jsou podle Rybáčka tratě postavené tak, aby vozy nejezdily rychleji než 100 až 110 km/hod. „Často jsou tratě slalomové. Je to právě kvůli tomu, aby formule jen nenabrala maximální rychlost, ale aby bylo ozkoušeno zavěšení, řízení, jednotlivé díly formule,“ řekl Rybáček.

Letos podle Rybáčka plánují účast na třech studentských závodech. Porota při nich posuzuje návrh a provedení vozu a poté se při různých disciplínách testují jízdní vlastnosti vozu. Nejdelší disciplínou je okruhový závod na 22 kilometrů.