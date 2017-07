V Mexiku našli věž ze stovek lebek. Mění teorii o pohřebních rituálech Aztéků

Věž z lebek se nacházela pod povrchem centrální části metropole Mexiko v místech, kde kdysi stálo hlavní město aztécké říše Tenochtitlán. Lebky, na jejichž odkrývání pracovali archeologové a další vědci více než dva roky, zde ležely pět století v lokalitě poblíž hlavního aztéckého chrámu, kde v současnosti stojí katedrála. Podrobný pohled na lebky experty velmi překvapil.



„Očekávali jsme jen muže, hlavně mladé muže, kteří bývají bojovníky, protože o ženách a dětech si zkrátka nemyslíte, že by šly do války,“ řekl agentuře Reuters antropolog Rodrigo Bolaňos. „Děje se něco, o čem nemáme žádné záznamy, a je to vážně nová věc, úplně poprvé,“ dodal.

Vědci dosud napočítali 676 lebek a předpokládají, že postupně odkryjí desítky či stovky dalších, než se dostanou k základům věže.

Za stavbu z lebek nepřátelských bojovníků ji experti měli už od časů dobyvatele Hernána Cortése, který se svými lidmi ovládl Tenochtitlán v roce 1521. Nyní budou vědci kromě dalších lebek hledat i novou teorii o původu a významu těchto věží.