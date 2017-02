V Olomouci otevřeli první zvířecí krematorium

Se zprovozněním krematoria nesouhlasilo několik stovek obyvatel z okolí, úřady ale nakonec daly projektu zelenou.



„Už se nám ozvali první tři lidé, kteří plánují eutanazii svých zvířátek,“ uvedl Kamený. Další klienti zvířecího krematoria by podle něj měli postupně přibývat poté, co spustí informační kampaň. „Naše spádová oblast bude zahrnovat Olomoucký a Moravskoslezský kraj, kde jsme zatím jediní,“ řekl Kamený. Krematorium bude do konce roku fungovat v režimu zkušebního provozu, což si podle Kameného vymínily úřady.

Kamený tvrdí, že provoz zvířecího krematoria nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší. Projekt podle něj získal všechna potřebná povolení i kladná stanoviska od ministerstev životního prostředí a zemědělství. Mizivým dopadem provozu krematoria na ovzduší ve svém zamítavém stanovisku k odvolání odpůrců projektu argumentovalo i hejtmanství, podle kterého záměr není v rozporu s územním plánem Olomouce.

Plánovaná stavba zvířecího krematoria v Olomouci, o které se hovoří od roku 2014, vzbudila vášnivou diskusi. Petici proti stavbě v sousedství obytné zástavby podepsalo pět stovek obyvatel. Za investora se naopak postavilo přibližně 450 lidí.

Projekt počítá s tím, že v krematoriu se ročně zpopelní až 600 domácích zvířat, což při jejich průměrné váze 15 kilogramů odpovídá devíti tunám živočišných tkání. „To je ale maximální kapacita, skutečnost bude patrně nižší,“ uvedl Kamený. Přibližně 80 procent spálených zvířat budou tvořit psi a zbytek kočky, kanárci, křečci, morčata a další drobná zvířata. Součástí zvířecího krematoria jsou kancelářské prostory, pietní místnost, chladicí box, místo pro spalovací pec a sociální zázemí.

Cena za kremaci se pohybuje od 1500 korun za nejmenší zvířata do jednoho kilogramu až po 6700 korun za domácí mazlíčky, jejichž hmotnost převyšuje 60 kilogramů. Kamený plánuje zprovoznit i online sledování kremace.

Vybudovat zvířecí krematorium se Kamený rozhodl kvůli tomu, že chce lidem nabídnout důstojnou formu rozloučení s domácími mazlíčky. Většina uhynulých psů, koček či papoušků nyní končí v kafileriích, jelikož vyhláška zpřísnila podmínky pro jejich pohřbívání na soukromých pozemcích.

Zvíře nyní může být pohřbeno na zahradě pouze na místě vzdáleném nejméně 200 metrů od vodního zdroje a 100 metrů od nejbližší obytné stavby. „Oplocené soukromé pozemky, kde by bylo možné vyhovět požadavkům této vyhlášky, nejsou v našich krajích obvyklé,“ uvedla Martina Načeradská z Veterinární ordinace Praha.

V Česku funguje už pět krematorií domácích zvířat a mají milionové tržby. První bylo v roce 2003 otevřeno v Brně. Podobné zařízení je také ve středočeské obci Zápy, v Praze a České Lípě.