V Praze roste počet dobrovolných hasičů. V metropoli jich je již přes 2500

PRAHA V Praze roste počet členů hasičského sdružení. Vyplývá to z výročních zpráv Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. K poslednímu dni loňského roku čítaly řady pražských dobrovolných hasičů 2537 členů, což je o 51 více než v roce 2015.

Členská základna pražských dobrovolných hasičů se s malými výkyvy rozrůstá dlouhodobě. Zatímco v roce 2008 bylo pražských dobrovolných hasičů 2182, do konce roku 2016 se rozrostla o 355 členů. Téměř čtvrtinu z celkového počtu tvoří členové do 18 let, v roce 2008 to bylo 15 procent.



V hlavním městě působí 41 sdružení dobrovolných hasičů (SDH), která jsou dobrovolnými organizacemi, jež samostatně hospodaří. Ze 41 pražských SDH se rekrutují členové do 35 jednotek sdružení dobrovolných hasičů obce (JSDHO). Jednotku zřizuje obec, je závislá na rozpočtu obce, která vlastní veškeré její vybavení. V čele JSDHO je velitel, který je zodpovědný starostovi obce.

Dobrovolní hasiči v Praze 1 mají 61 členů, z nichž 18 je i členy jednotky. Každý rok vstoupí do sdružení zhruba deset lidí převážně do 30 let věku. Jednotka má každý rok zhruba 30 výjezdů technického charakteru, jednotka nemá cisternovou automobilovou stříkačku. „Náš spolek působí v oblasti prevence a podpory městské části Praha 1 a pomoci občanům při živelných událostech. Naše činnost se soustředí zejména na popularizaci činnosti hasičstva především pak u dětí a mládeže,“ uvedl ČTK místostarosta sboru Filip Dvořák.

„Svůj nesporný přínos prokázala JSDH Praha 1 například během povodní v roce 2013, když tvořila páteř koordinace stavby obou typů protipovodňových zábran na celém území Prahy 1, po 10 dnů nepřetržitě zajišťovala obsluhu zábran a následně i řídila demontáž zábran,“ uvedl radní Prahy 1 pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD). Městská část podporuje dobrovolné hasiče prostřednictvím grantových programů.

Jako kraj přispívá hlavní město na činnost JSDHO penězi na výstavbu nových nebo na rekonstrukce hasičských zbrojnic či na pořízení hasičské techniky.

Při velkém nasazení profesionálů zastupují dobrovolníci jejich činnost na hasičských stanicích, při požárech pomáhají s hašením či dovozem vody, odstraňují následky větru a zajišťují stavbu protipovodňových opatření v Praze. „V rámci území městské části jsou dnes prakticky jedinou dobrovolnou složkou, která městské části pomáhá s pořádáním hromadných akcí,“ uvedl radní hlavního města pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO).

Dobrovolní hasiči se podílí také na občanském životě města. Hasiči Prahy 1 každoročně pořádají příměstský tábor, jehož se zúčastnilo celkem přes 500 dětí. Letos mají dobrovolní hasiči této městské části v plánu ještě výroční nástup 11. září, při kterém bude předáno osvědčení mladým hasičům.