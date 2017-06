Kupte si poslanecké křeslo. Věci z rakouského parlamentu jdou do dražby

V rámci celkové rekonstrukce budovy zákonodárného sboru na slavné vídeňské ulici Ringstrasse se totiž bude měnit i její vybavení, a křesla ze zasedacího sálu parlament nabídl k prodeji v aukci, informovala agentura APA.

V polovině srpna si budou moci zájemci koupit v dražbě jedno či všech 183 křesel, na kterých dosud sedávali v plenárním sále rakouští poslanci.

Pokud by se ale zájemci o neobvyklý suvenýr nespokojili s „obyčejným“ poslaneckým křeslem, mohou v aukční síni Dorotheum vydražit i otočné křeslo předsedy Národní rady. Řečnický pultík, reliéf spolkové orlice a zvonek, který používají předsedající, si ale parlament ponechá.



Rozsáhlá rekonstrukce budovy rakouského parlamentu, kterou postavili na konci 19. století podle plánů architekta Theophila Hansena, začne v srpnu a měla by trvat tři roky.

Během úpravy historické budovy budou poslanci Národní a Spolkové rady zasedat v Redutovém sále v bývalém sídle rakouských císařů v Hofburgu. V okolí tohoto zámku už pro potřeby parlamentní správy vznikly tři prozatímní dřevostavby, které v roce 2020 opět zmizí.

Náklady na rekonstrukci parlamentu by se měly pohybovat kolem 352,2 milionů eur (9,3 miliardy korun). Náklady na přesídlení poslanců a zaměstnanců do náhradních budov by se měly vyšplhat na 51,4 milionu eur (1,4 miliardy korun). U obou částek se počítá s možným zvýšením o dvacet procent.