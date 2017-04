V salonu, hospodě či baru. Kdy postavili na pult první pokladnu?

James Ritty si v 70. letech 19. století v americkém městě Dayton otevřel bar, který si tamní obyvatelé brzy oblíbili. Přestože měl neustále plno, bar mu nevydělával a Ritty svůj neúspěch sváděl na nepoctivé zaměstnance, kteří mu jistojistě kradli tržby ukládané do obyčejné krabice od doutníků. Také jej prý otravovaly hádky se zákazníky, kteří tvrdili, že jim obsluha nevrátila správné drobné, ale ani jedna strana neměla, jak dokázat svou pravdu. Majitel baru proto ve svém podniku často měnil barmany, ale zlepšení tím nedosáhl. až z toho zkolaboval.



Pocuchané nervy se rozhodl léčit výletem do Evropy a cestou na zaoceánské lodi se to stalo: Ritty se spřátelil s lodním inženýrem, který mu ukázal, jak takový kolos funguje. Majitele baru nejvíc zaujala strojovna, kde narazil na zajímavé zařízení: počítadlo otáček lodního šroubu. a tu jej napadlo, že přesně to jeho bar potřebuje: stroj, s jehož pomocí bude moci sčítat všechny transakce a na konci dne zjistí, kolik má být v té krabici od doutníků peněz. nápad jej tak nadchnul, že svou dovolenou údajně zkrátil a spěchal domů.



V roce 1879 tedy sestrojil svou první pokladnu se dvěma řadami knoflíků – jednou na centy, druhou na dolary –, klikou, zamykatelným šuplíkem na peníze a ciferníkem, který zákazníkovi ukázal, kolik má zaplatit. Později ještě přidal roli papíru, na který se perforováním zaznamenávaly jednotlivé sumy, čímž stvořil účtenky jako doklad pro své účetnictví. a rozjel výrobu.

Jenže být majitelem baru a začínajícím továrníkem zároveň mu nešlo, a tak podnik s pokladnami prodal jistému Jacobu eckertovi. Ten vynález rozšířil o zvonek, jímž se ohlašovala provedená transakce (zřejmě pro dohled konající nadřízené) a který vstoupil do popkultury v komiksových bublinách se slovem „ka-ching“ a libovolným počtem vykřičníků.

Roku 1906, kdy kliku vystřídal elektrický pohon, se už pokladny běžně používaly nejen v domovských Spojených státech, ale v téměř padesátce zemí světa. O sedm desetiletí později se obyčejná počitadla změnila v počítače, přibyly tiskárny na účtenky a skenery čárových kódů, díky nimž se už částky nemusejí zadávat ručně. a tak pomalu mizí i pokladní a zařízení na sečtení útraty obsluhují sami zákazníci. na nervy jsou tak dnes oni.