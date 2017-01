V ‚Mandelově‘ věznici zavedli jógu. Funguje jako prevence proti násilí

Ve věznici Pollsmoor v Jihoafrické republice zavedli hodiny jógy. Ta jako forma rehabilitačního cvičení v mnoha odvětvích pomáhá jednotlivci, který ji pravidelně praktikuje, a to obzvláště v takovém prostředí jako je právě vězení. „Jóga má obrovský rehabilitační potenciál. Máme zatím neskutečně pozitivní odezvu od vězňů,“ řekl koordinátor projektu Brian Bergman z Prison Freedom Project.

„Chlapi pocházejí z odlišných prostředí. Praktikování jógy v prvé řadě pomáhá jim samotným, s jejich vnitřním klidem, stejně tak jako to napomáhá vedení věznice. Odsouzení mezi sebou mají méně potyček,“ vysvětluje Bergman.

„Cvičení pomáhá v komplikacích, které jsou mezi vězni běžné, jako jsou problémy se spánkem, bolesti hlavy či jiných orgánů. Denně jsou zavřeni na dlouhé hodiny a právě jóga se ukázala jako skvělý prostředek vedoucí k fyzickému i duševnímu zdraví a emoční stabilitě,“ dodal Bergman.

„Uvnitř těchto zdí je plno stresu a starostí. Můžete se velmi snadno ocitnout uprostřed hádky a vyvolat rvačku. Jednou jsem měl hádku s mužem z naší ubikace a téměř jsme se poprali. To, co jsem ale udělal bylo, že jsem odešel do koupelny, zavřel dveře a procvičoval jsem dechovou techniku, kterou jsem se naučil na józe,“ popsal svůj příběh vězeň David Kleinhans pro BBC. „Přineslo mi to klid,“ dodal.

Mnoho vězňů rádo navštěvuje hodiny jógy a shodují se na pozitivních účincích tohoto druhu cvičení. „Rozhodně bych rád povzbudil i ostatní vězně, aby jógu zkusili,“ řekl jeden z vězňů. „Vězení je stresující prostředí, které mezi všemi vytváří napětí. A s jógou se cítím lépe, spím jako malé dítě,“ dodal vězeň.

I v očích vězeňských dozorců má praktikování jógy mnoho pozitiv. „Největší přínos vidím v tom, že mnohem lépe spí, jsou více pozitivní, ohledně všeho, co dělají, a dostávají se méně do konfliktů,“ shrnula svůj pohled na projekt dozorkyně Joy Cloete.

Prison Freedom Project nyní funguje ve více jak patnácti věznicích napříč Jihoafrickou republikou.