Ve zlínském útulku loni přibylo psů, zájem je i o psí hotel

„Zájem o hotelové služby roste. V létě jsme tady měli najednou třeba i osm nebo devět psů,“ uvedla. Do hotelu bylo na přechodnou dobu loni umístěno 71 psů. Útulek je určen pro 80 psů a 40 koček. „Nyní tady máme 75 psů, žádný nával nevhodných vánočních dárků zatím naštěstí není. Každý rok je to jiné. Možná je to tím, že jsou lidé už víc uvědomělí. Ale dost štěňat jsme měli na konci roku,“ řekla Kopřivová.

Obecně se k novým majitelům daří umisťovat spíše štěňata, mladé a menší psy. „Ale loni odešlo k novým páníčkům i dost starších psů,“ uvedla Kopřivová. V zařízení však často zůstávají dlouho psi problematičtí.



Kapacita oddělení pro kočky je většinou zcela využitá. Za celý loňský rok bylo v útulku 311 koček, 229 jich našlo nové majitele.

Zlínský útulek funguje na Vršavě od roku 2004, předtím byl v areálu technických služeb v lokalitě Suchý Důl. V zařízení jsou umísťována i zvířata z okolních měst a obcí. Zřizovatelem je město. Kočky a psy vhodné k převzetí útulek nabízí na svých internetových stránkách, na sociálních sítích či ve spotech před promítáním filmů ve zlínském kině. Věnují se jim také reportáže zveřejňované na stránkách města.