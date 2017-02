Večer zaprší, ráno namrzne a máme plno, říká traumatolog

LN Setkáváte se s nějakými úrazy častěji právě v zimním období roku?

Neřekl bych, že existují „typické“ zimní úrazy, s nimiž bychom se v jiných částech roku nesetkávali. Pro zimu je však obvyklé, že pacienti s určitými úrazy, které během letního období vídáme zhruba dvakrát do týdne, náhle zahltí naši ambulanci. Během několika málo hodin se tak musíme postarat o až trojnásobný počet zraněných, jež spojuje podobná diagnóza i příčina úrazu. Hodně to souvisí s počasím. Pokud večer zaprší, ráno namrzne a ještě na vrstvu ledu napadne jeden až dva centimetry sněhu, tak je předem jasné, že budou dominovat úrazy způsobené pádem. Tedy nejrůznější pohmožděniny a podvrtnutí kloubů, ze zlomenin pak převažují zlomeniny zápěstí a kotníku.

LN Jsou někteří lidé během zimy více ohroženi úrazem než jiní?

Asi nemůžeme dost dobře očekávat, že s příchodem mrazů bude národ vycházet jen v kompletní hokejové výstroji, která by ho snad uchránila před následky pádů. Úrazy tak bohužel patří k zimním měsícům. Obzvláště pro některé seniory, kteří se i v příznivém počasí pohybují nejistě, často za pomoci holí, je cesta po zmrazky pokrytých chodnících doslova adrenalinovým zážitkem. Spíš než používat ve městech ochranné pomůcky, jako třeba známe ze sjezdovek, by prospěla lepší péče o povrchy chodníků a silnic v okolí míst s vysokou koncentrací obyvatel.

LN Jak je to s úrazy milovníků zimních sportů?

Vzhledem naší poloze v centru Prahy úrazy vzniklé při zimních sportech zas tak často neřešíme, byť jsme samozřejmě schopni se o takové pacienty postarat. Ze statistik méně šťastných kolegů z pracovišť poblíž lyžařských center však vyplývá, že počet úrazů na sjezdovkách roste rok od roku a stoupá i počet úrazů s těžkými následky. Je to dáno zvyšující se hustotou lyžařů na svazích a často i bezohlednou jízdou „machýrků“ v mladém či středním věku, kterým současné dokonalé lyžařské vybavení umožní rychlou jízdu daleko za hranicemi jejich technických schopností. Takoví lyžaři, kteří přeceňují své síly, lyžující často i pod vlivem alkoholu, jsou pak nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí. Srážka lyžařů na sjezdovce pak může skončit třeba na operačním sále a několikatýdenním pobytem v nemocnici.

LN Nejen zimní dovolenou, ale také třeba večerní posezení si řada lidí nedokáže představit bez alkoholu. Má to vliv i na počet úrazů?

Samozřejmě. U nás, uprostřed hlavního města, hraje alkohol naprosto zásadní roli v příčinách a následcích úrazů. Páteční a sobotní služby se pro mladší kolegy sloužící na ambulanci stávají doslova očistcem. Alkohol zhoršuje pohybovou koordinaci, vyvolává euforii, snižuje zábrany a sebeovládání. Snadněji tak dochází k pádům, ale také vzniku konfliktních situací, které mohou vyústit ve zranění například v důsledku rvačky. Navíc alkohol vede k tomu, že lidé mají sklon podceňovat rizika, která jim hrozí, a pouštějí se i do činností, jimž by se střízliví vyhnuli. Často spoléhají na pomyslné „opilecké štěstí“, které je ale spíš zbožným přáním než realitou. Kombinace alkoholem posilněné mysli a namrzlého chodníku plní naše ambulance s železnou jistotou.

LN Je něco, co vám jako lékaři na chování zraněných vadí?

Jedním z častých zlozvyků, které nás trápí v ambulancích, jsou návštěvy s často banálními, někdy i několik dní starými úrazy v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách. Tito lidé přicházejí se slovy „aby se něco nezanedbalo“, ale při následnémvyšetření pak vyjde najevo, že úraz se nestal krátce před návštěvu ambulance, ale už během dovolené třeba v Rakousku, kdy člověk například s naraženým zápěstím ještě dva tři dny bez větších potíží lyžoval a teprve po návratu domů zamířil k nám. Druhou skupinou poraněných, kteří komplikují život nám i sobě, jsou ti, kteří se ošetření bojí a vyhýbají se mu. Myslí si, že jim „nic není“, byť mají dlouhodobé bolesti a také problémy s pohybem, nebo se mylně domnívají, že jim kvalifikovaný lékař není schopen pomoci. Pokud takový člověk dorazí s odstupem několika týdnů, je řešení zastaralé zlomeniny nebo poranění vazů již velmi komplikované. Pro pacienta to pak znamená náročnější a delší léčbu i složitější rekonvalescenci, která semůže výrazně protáhnout.