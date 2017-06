Vědci pracují na úpravě skla či papíru prostřednictvím plazmatu

Aktuálně centrum spolupracuje například s francouzskou firmou Coating Plasma Industrie a nizozemskou společností Crown Van Gelder na optimalizaci výroby speciálního papíru, který se používá jako podkladový třeba pro samolepky. Vyvinulo několik užitných vzorů a patentů, oznámila novinářům mluvčí školy Ema Wiesnerová.



„Hledáme environmentálně přijatelný způsob výroby speciálních papírů, a to při jejich kontinuální produkci. Pro úpravy těchto papírů se používá silikonový olej, což životní prostředí velmi zatěžuje. Pokud ale před samotnou úpravou papír ošetříme plazmovým výbojem, výrazně snížíme spotřebu oleje,“ uvedl výzkumník Dušan Kováčik, který se na projektu podílí.

CEPLANT CEPLANT působí na přírodovědecké fakultě a věnuje se výzkumu a vývoji plazmatu generovaného za atmosférického tlaku pro průmyslově čisté technologie. Soustředí se především na možnosti vytváření tenké vrstvy plazmatu, která umožňuje ošetřit povrch materiálu bez změny jeho objemu a dosáhnout různorodých vlastností od možnosti odpuzovat vodu, přes vyšší přilnavost nátěrů až po nanášení tenkých aktivních vrstev.

Centrum vyvíjí vhodné plazmové zdroje, které umí ošetřit velkou plochu papíru pohybujícího se ve výrobní lince. Francouzští výzkumníci pak mají na starosti optimalizaci procesu povrchové úpravy papíru tak, aby měl požadované vlastnosti.



Další mezinárodní projekt zahrnuje spolupráci s českou a německou firmou a soukromým výzkumným institutem v Německu. Zaměřuje se na ekonomicky i ekologicky výhodnější přípravu velkoplošného skla pro další úpravy či barvení.

„Sklo se musí před nanášením například antireflexní vrstvy vyčistit, a to se dělá chemickou cestou. Ukazuje se však, že je na to vhodné i plazma, které nezatěžuje životní prostředí,“ řekl Kováčik. Výsledkem této spolupráce by měla být technologie, která bude nainstalovaná přímo u výrobce.