Vědci z Brna budou pracovat na dřívějším odhalení nádoru

„Získají tím čas léčbu a zvýší pacientovy šance na vyléčení,“ řekl ředitel pro vnější záležitosti ICRC René Samek. Zástupci centra i se Samkem byli v Japonsku podepsat dohodu s japonskými partnery za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Firma Shimadzu Corporation vynalezla přístroj, na jehož rozvoji budou vědci z Brna pracovat. „Přístroj jsme získali díky evropským dotacím.

Plánujeme spolupracovat na vývoji nových metod analýzy myelomů, tedy nádorových onemocnění, která postihují buňky kostní dřeně, dále mozkových nádorů a degenerativních změn mozku při demenci nebo Alzheimerově chorobě,“ uvedl ředitel centra Gorazd B. Stokin.



Přístroj slouží pro více oborů. „My budeme pracovat na rozvoji v oblasti medicíny. Přístroj dokáže v mozku objevit nádor v době, kdy je stokrát menší, než když ho dokáže objevit počítačová tomografie. Bude ho tedy možné odhalit dříve než s přístroji, které se dnes běžně používají,“ řekl Samek.

Podle něj tak dříve začne léčba, ať už chemoterapií, radioterapií, případně operací, a díky tomu se zbrzdí rozvoj nádoru, nebo ho bude možné zcela zničit. „Čím dříve se odhalí i neurodegenerativní změny v mozku vedoucí k demenci nebo Alzheimerově chorobě, tím dříve se může zahájit léčba. Je to ale ještě otázka několika let, protože přístroj se používá pouze pro výzkum. Abychom ho přenesli do praxe, musí se klinicky vyzkoušet na dobrovolných pacientech a musí ho schválit příslušné úřady,“ dodal Samek. Doplnil, že přístroj by mohl nádory odhalit o rok i o dva dříve. U některých případů to přitom může být doba, po jejímž uplynutí už je nádor příliš velký a nejde odstranit.