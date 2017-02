Veterináři se rozhodli odebrat chovateli z Benešovska 70 koní

„Důvodem odebrání je skutečnost, že chovatel se o koně přestal starat a zároveň prohlásil, že se o ně přestává starat,“ uvedl Pejchal. Odchyt začal dnes a bude pokračovat v dalších dnech, situaci na místě monitoruje policie.



Zvířata měla údajně nedostatek krmení a byla podvyživená. Chovatel to v minulosti odmítal. „Vždycky jsem do nich dával všechno, co jsem vydělal. Dělám s nimi skoro čtyřicet let. Všechno, co potřebují, mají. To, co u mě veterinární správa se samozvanými ochránci zvířat předvádí, hraničí s lidským rozumem,“ řekl nedávno Mladé frontě Dnes.

Podle Jonsztové bylo už několik koní chovateli odebráno v minulých dnech a nyní se řeší zbylá část stáda. „Ti koně jsou divocí, jsou tam březí kobyly. Myslím si, že to je na delší dobu,“ uvedla starostka k odchytu. Obec s rozšířenou působností, v tomto případě Votice, by měla podle Pejchala koně umístit do náhradní péče. „Podle našich informací má obec dohodu s chovatelem, který má k dispozici odpovídající pastviny,“ uvedl mluvčí.

Dlouhodobý problém

Dnešní zákrok veterinářů začal údajně dramaticky, dcera chovatele podle televize Prima začala najíždět na jejího kameramana. Mluvčí benešovské policie Eva Stulíková ale řekla, že policisté zatím na místě žádné jednání nevyhodnotili jako protiprávní. Situaci dál monitorují. „Neřešíme tam zatím žádné protiprávní jednání, ale může se to samozřejmě ještě změnit,“ dodala Stulíková.



Jonsztová uvedla, že jde o letitý problém. „Problémy jsou s volně pobíhajícími zvířaty po obci, řeší to policie. Stejný chovatel tam má i psy,“ uvedla starostka. Podle Stulíkové bylo v souvislosti s chovem koní v Jankově přijato již několik trestních oznámení.