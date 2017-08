Většina lidí neví, kolik stojí zdravotní péče, ukázal průzkum

PRAHA Většina lidí neví, kolik stojí zdravotní péče a kolik za ni jejich pojišťovna platí. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými pojištěnci v lednu udělala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Pojišťovna se 788 respondentů ptala na to, kolik podle nich stojí transplantace srdce, operace slepého střeva, porod či kolik pojišťovna platí za léky na recept.

Lidé mohli vybírat ze čtyř odpovědí, přičemž jedna byla správně. U všech otázek většina pojištěnců odpověděla špatně.



Že transplantace srdce stojí zhruba milion korun, odpovědělo správně asi 47 procent lidí. O jeden procentní bod více lidí zaškrtlo správně variantu, že operace slepého střeva vyjde na 27.000 korun. U dalších dotazů byly výsledky horší. Zhruba 43 procent respondentů odhadlo, že běžný porod stojí 23.000 korun a dalších 8000 jde na péči o novorozence. O půl procentního bodu méně pojištěnců si tipnulo, že VZP letos vyplatí praktickým lékařům 8,7 miliardy. Nejmenší představu měli lidé o tom, kolik pojišťovna vydá ročně za léky na recept pro svoje klienty. Že jde o zhruba 3600 korun na jednoho pojištěnce za rok, odpovědělo správně 39 procent lidí.

„Zdravotní péče není zadarmo a jsme přesvědčeni, že by lidé měli vědět, kolik co stojí,“ řekl novinářům mluvčí VZP Oldřich Tichý. Podle něj by to mohlo pojištěnce mimo jiné motivovat k tomu, aby více dbali o své zdraví.



Mnohé pojišťovny svým klientům nyní nabízejí elektronický přistup k údajům o tom, kolik za jejich zdravotní péči pojišťovny vyplatí. Pojištěnci si tak mohou zkontrolovat, jestli na jejich účet například nevykázali lékaři více péče, než kterou jim skutečně poskytli. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům pro tyto účely i mobilní aplikaci. VZP také každoročně zveřejňuje informace o tom, kolik jí stojí její „nejdražší“ pacienti.