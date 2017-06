Vlaštovčí hnízda z Barmy putují na luxusní stoly v Šanghaji

A jak se tisíce ptáků přilákají do těchto obrovských hnízdišť? Vždy ráno a večer se pomocí tlampačů umístěných v oknech budov vysílají záznamy ptačího pípání. Chov vlaštovek se stal jedním z hlavních zdrojů příjmů pro tento spíše zemědělský region, známý dosud především produkcí palmového oleje, přírodního kaučuku a pepřovníku betelového, jehož listy jsou součástí rostlinné drogy, takzvaného betelového sousta.

Hnízda se prodávají v přepočtu za 32.000 Kč za kilogram čínským velkoobchodníkům. Tato částka se rovná průměrné roční mzdě v Barmě. Když vlaštovčí hnízda doputují do cíle, do luxusních restaurací v Pekingu nebo Šanghaji, rozpouštějí se do podoby jakéhosi bělavého želé, které slouží jako základ pro dezerty, polévky nebo nápoje.

Čínská medicína jim přisuzuje četné blahodárné účinky, ale vědecké studie ukazují, že vlaštovčí sliny jsou především bohaté na proteiny. „Tyto věže pro vlaštovky jsme tu začali stavět asi před deseti lety,“ říká Pain Set Aun, který jich několik vlastní. „Zpočátku jsme tu měli hangár, kde vlaštovky samy hnízdily. Tak jsme dostali nápad postavit obrovská hnízdiště,“ dodává.



Většina hnízd, která tu vznikají, směřuje do Číny, aby uspokojila tamní gurmety. Tento pokrm, který si dříve dopřávaly jen elity, je přes vysokou cenu stále více vyhledáván vzmáhající se čínskou střední třídou. Roční obrat obchodu s vlaštovčími hnízdy činí kolem 135 miliard Kč. To je terno pro země jihovýchodní Asie a zvláště pro Barmu, jejíž export po rozpuštění vojenské junty v roce 2011 prudce vzrostl.

V Šanghaji nabízejí četné restaurace „kaviár Orientu“ za několik tisíc Kč. Zacíleno je tu především na ženy, neboť vlaštovčím hnízdům se přisuzují omlazovací účinky a údajně jsou zvláště vhodné pro těhotné ženy.

Jedny luxusní lázně v Šanghaji nabízejí vlaštovčí hnízda těhotným ženám na jídelníčku i v podobě krášlícího krému, jehož kelímek stojí v přepočtu přes 13.500 Kč. Hnízda se prodávají i na internetu, zvláště jako součást bonbonů.

„V Číně jsou vlaštovčí hnízda tradičním stimulantem, který tu je znám a ceněn odpradávna,“ vysvětluje Čang I, majitelka restaurace NestČcha v Šanghaji. „Jsou vhodná pro ženy, staré lidi, děti i muže,“ dodává.

Dnes už nemá produkce vlaštovčích hnízd nic společného se skromnými začátky na jihu Barmy. Tradiční sbírání hnízd bylo velmi nebezpečné, protože je vesničané sbírali na strmých útesech, kde vlaštovky hnízdily. Dnes se hnízda sklízejí třikrát nebo čtyřikrát do roka. Desítky let tento sektor kontroloval mohutný vojenský ekonomický konglomerát, který loni ztratil svůj monopol.

V Bokpyijnu se dnes přou producenti vlaštovčích hnízd s podnikateli v turistickém ruchu o pozemky, které mají cenu zlata. Jejich cena roste na úroveň pozemků v ekonomické metropoli Barmy Rangúnu. O tento region na břehu moře, který si vlaštovky oblíbily, má totiž velký zájem i sektor turistiky.