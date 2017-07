Vojenskou přehlídku v Paříži ukončil hudební hit od Daft Punk. Na Trumpa to dojem neudělalo

Prezidenta Emmanuela Macrona nečekaná změna repertoáru očividně pobavila, stejně jako mnoho dalších přihlížejících. Někteří se v rytmu pohupovali, jiní tleskali. Čestný host oslav Donald Trump sledoval produkci s kamennou tváří, podle francouzských médií není jasné, zda americký prezident skladbu zná. Členové Daft Punk na ní přitom spolupracovali se známým americkým rapperem Pharrellem Williamsem, držitelem deseti cen Grammy.

Vojenská hudba francouzské armády v závěru přehlídky nejdřív zahrála hymnu jihofrancouzského města Nice, které bylo před rokem svědkem tragického incidentu, při němž terorista kamionem najel do davu a 86 lidí zabil. Poté kapela pomalu přešla do svižnějšího rytmu a produkci ukončila před čestnou tribunou hitem Get Lucky doplněným složitou choreografií uniformovaných hudebníků.