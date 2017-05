Vynález průmyslové revoluce do každé rodiny. Kdy a jak vznikl šicí stroj?

První patent si nechal v anglii zapsat konstruktér charles Frederick Wiesenthal už v roce 1755, tedy v době, kdy na českém trůně seděla ještě Marie Terezie a do zrušení nevolnictví zbývalo více než čtvrt století. Zachoval se však jen popis stroje, a není tedy jisté, zda vůbec kdy vznikl. To samé platí o dalším zařízení z roku 1790, jehož autorem byl anglický truhlář Thomas Saint.



S příchodem 19. století se s návrhy, jak ušetřit krejčím práci, roztrhl pytel. Do značné míry to souviselo se zaváděním povinné vojenské služby – státy potřebovaly tisíce vojáků vybavit uniformami. Roku 1807 si angličtí bratři William a edward chapmanovi zažádali o patent na zásadní vylepšení tehdejších strojů: na jehlu s ouškem nikoli na konci jehly, nýbrž u jejího hrotu. To celý postup strojového šití výrazně usnadnilo.

V roce 1830 svůj patent, považovaný za první prakticky použitelný model šicího stroje, přihlásil ve Francii tamní krejčí Barthélemy Thimonnier. Spolu s obchodními partnery si otevřel první manufakturu, v níž se ručně nešil ani steh, protože lidskou sílu dokázaly zcela nahradit jeho krásné nové stroje. Jenže než spustil výrobu, fabriku s 80 mašinami mu vypálili dělníci, kteří se báli o budoucnost – stejně jako se dnes řidiči kamionů obávají samořiditelných automobilů.



O dva roky později přišel se svou verzí šicího stroje jistý Walter Hunt, který si ji však nenechal patentovat. Roku 1845 jeho nápad vylepšil elias Howe a o patent si zažádal. Jeho stroj šil vázaným stehem s dvojí nití, člunkem a jehlou s drážkou. Howe se rozhodl svůj vynález prodat do anglie, jenže v jeho nepřítomnosti jej v americe okopírovali a začali prodávat konkurenti – hlavně jistý Isaac Merritt Singer. Po návratu domů Howe protivníka zažaloval a soud mu z každého Singerova stroje přiklepl podíl. Měl štěstí, protože v americe vypukla občanská válka a Singer začal vyrábět uniformy pro armádu. Z obou se tak stali historicky první vynálezcimilionáři, jakých je dnes plné Silicon valley. Singer si poté podával patenty na řadu dalších vylepšení, mezi ty nejdůležitější se roku 1889 zařadil elektrický pohon.

Nejdříve průmyslové stroje se v průběhu 20. století rozšířily i do domácností a s koncem století měla vlastní šicí stroj snad každá rodina. Láce oblečení ovšem způsobuje, že z domácností po desítkách let opět pomalu mizí.