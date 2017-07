Výzkum ve vesmíru má pomoci imunitnímu systému proti rakovině

WASHINGTON Mikrogravitační výzkum na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) by podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) mohl přinést nový pohled na možnost boje proti rakovině. Napsal to server Space.com.

Nový výzkum ve vesmíru se zaměřuje na vývoj léku, který by imunitnímu systému pomohl zabíjet rakovinné buňky, což by pomohlo zabránit opětovnému výskytu určitého druhu rakovinného onemocnění. Vědci doufají, že jsou schopni toho dosáhnout kombinací nových léků a protilátek, což by mohlo snížit nepříjemné vedlejší účinky - jako je zvracení nebo padání vlasů - obvyklé u pacientů procházejících chemoterapií.



Chemoterapie sice při léčbě rakoviny bývá účinná, se zhoubnými buňkami ale zabíjí i buňky zdravé. Nový přístup se zaměřuje pouze na rakovinné buňky, a to kombinací protilátky s Azonafidem, lékem likvidujícím rakovinu. Vědci se domnívají, že tato nová kombinace bude mít za následek menší problémy, než jaké vyvolává chemoterapie, i když i tato léčba bude mít vedlejší účinky.



„Jedním z důvodů, proč rakovinné buňky rostou v těle některých lidí, je to, že jejich obranný mechanismus je neumí rozpoznat,“ uvádí účastník uvedeného výzkumu Dhaval Shah z Newyorské státní univerzity v Buffalu.

„Tato (nová) molekula má mimo jiné schopnost probouzet nebo spouštět brzdu v již existujících imunitních buňkách uvnitř rakoviny,“ vysvětluje Shah. „Když jsou tyto molekuly v jakémkoli daném nádoru vypouštěny, ‚probouzejí‘ okolní imunitní buňky a stimulují vlastní imunitní systém těla, kterému umožní rozpoznat a zabít samotné rakovinné buňky.“ Provádět tento výzkum na Mezinárodní vesmírné stanici má ale podle vědců i další výhody. Mikrogravitační prostředí lépe simuluje lidské tělo, protože lze vytvářet velké kulovité rakovinné tumory, vysvětluje Luis Zea z Coloradské univerzity v Boulderu.

Krom toho budoucí výzkumníci mířící na Mars budou vzhledem k radiaci vystaveni zvýšenému riziku výskytu rakoviny. Tento výzkum by podle NASA mohl pomoci zjistit, jak účinné tyto kombinace léčiv jsou v prostředí mikrogravitace, což by bylo užitečné v případě výskytu tohoto onemocnění u astronautů během cesty na Mars nebo zpět na Zemi.



„Nevíme, jestli buňky tento lék metabolizují stejným způsobem, jako je tomu na Zemi. Z dlouhodobého hlediska si musíme být jisti, které léky budou fungovat,“ uvedl v této souvislosti Shah.