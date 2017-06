Mladý Youtuber tvrdil, že střela přes tlustou encyklopedii neprojde. Přítelkyně ho zabila

Pedro Ruiz III s přítelkyní. | foto: youtube.com

NEW YORK / PRAHA Mladý youtuber Pedro Ruiz III. přesvědčil svoji přítelkyni, aby ho střelila do hrudníku. Střelu měla zastavit tlustý svazek encyklopedie, kterou mladík držel před svým tělem. Ukázalo se, že to nebyl „neprůstřelný“ plán.