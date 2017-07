Z Bajkonuru odstartovala v ruské lodi tříčlenná posádka ISS. Nově tam míří Ital, Američan a Rus

BAJKONUR (KAZACHSTÁN) Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v pátek úspěšně odstartovala ruská kosmická loď Sojuz MS-05. Po šestihodinovém letu dopraví na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) další tři členy posádky.

Na palubě Sojuz MS-05 míří k orbitální stanici ruský kosmonaut Sergej Rjazanskij, americký astronaut Randolph Bresnik a jejich italský kolega z Evropské kosmické agentury (ESA) Paolo Nespoli. Na ISS by měli přistát kolem páteční půlnoci SELČ.



Nová trojice podle plánu stráví na oběžné dráze kolem Země více než čtyři měsíce, než se v prosinci vrátí domů. Spojovací průchod ze Sojuzu na ISS se otevře zhruba hodinu a 40 minut po přistání lodi u ruského modulu Rassvet.

Noví tři členové posádky komplexu se připojí k nynějším třem obyvatelům Mezinárodní vesmírné stanice. Jsou jimi velitelka, americká astronautka Peggy Whitsonová, ruský kosmonaut Fjodor Jurčichin a další Američan Jack Fischer.

Rjazanskij, kterému je 42 let, a o sedm let starší Bresnik letí do vesmíru podruhé. Jejich 63letý italský kolega Nespoli je zkušenější, na oběžné dráze už dvakrát byl.

Bresnik v roce 2009 strávil na ISS 11 dní, tehdy tam cestoval raketoplánem. Kosmický lékař Rjazanskij pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici 166 dní, od září 2013 do března 2014. Nespoli na orbitální komplex přiletěl poprvé v roce 2007 k patnáctidennímu pobytu raketoplánem Discovery, který tehdy na stanici dopravil modul Harmony. Podruhé už strávil na oběžné dráze kolem Země šest měsíců - od prosince 2010 do května 2011.

Rjazanského podle agentury TASS čeká v rámci jeho pracovního plánu už v srpnu pracovní směna v otevřeném kosmickém prostoru. Spolu s Jurčichinem budou mít například za úkol vyčistit jedno z oken ruské části ISS. Odmontují také anténu umístěnou na modulu Zvezda a vrátí se se vzorky, na kterých se zkoumá působením kosmického prostředí.