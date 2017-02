Z pohádky do oprátky. Melanie Trumpová má nový šatník i novou roli

Pár metrů před ní po schodech vystoupal její muž Donald Trump, který jí ani neotevřel dveře obrněné limuzíny ani na schodech nepočkal, aby mohli vejít spolu coby nastávající první pár nejmocnější země světa. Melania sama kráčela po schodech, zapózovala s manžely Michelle a Barackem Obamovými, kteří ji pak zezadu objali a uvedli do sídla amerických prezidentů.

To gesto jako by neúmyslně vystihovalo nastalou situaci. Ve vážné tváři budoucí první dámy USA, profesí modelky zvyklé rozdávat úsměvy, se zrcadlila snad nejistota, snad nechuť. Jako by se jí do nového bydliště i nové životní úlohy ani nechtělo, až jí hosté museli pomoci. Luxus dosavadního pohádkového života po boku nejhlučnějšího muže Ameriky z vůle lidu a možná nepříliš dobrovolně vyměnila za post nejsledovanější ženy planety.

Paní prezidentová

O třináct let dříve stejná Melania vystupovala jako porotkyně televizní reality show The Apprentice, kterou vysílala americká stanice NBC a jejíž vítěz získal roční smlouvu s platem čtvrt milionu dolarů v jedné z Trumpových společností. Melania měla poradní hlas a působila mile, leč velmi sebevědomě.

V jiné televizní show prodávala vlastní kolekce šperků (stejně jako předtím Trumpova bývalá manželka Ivana a dcera Ivanka): opět sexy, usměvavá, skvěle prezentující. A stejně sexy byla i v několikavteřinovém záběru v komedii Zoolander.

Donald Trump tam typicky hrál Donalda Trumpa a po boku měl nádhernou modelku s rozevlátými vlasy. Melanii. Melanii, která nosila hluboké výstřihy, těsné šaty bez rukávu a na obálce jihoamerického vydání magazínu Vanity Fair rozpustile večeřela diamanty. Na první pohled divoká šelma.

Dnes ji celý dnes střídavě lituje a střídavě se jí směje. Například portál Bossip.com zveřejnil sérii fotografií, v nichž si utahuje z Melaniina projevu, který byl částečně shodný s tím, který před osmi lety přednesla Michelle Obamová. V popiskách na snímcích například tvrdí, že se narodila jako černé dítě chudé rodiny v Chicagu. Na dalším snímku dokonce Melanii vkládají do úst větu „I had a dream“, což je variace na slavnou větu černošského bojovníka za lidská práva Martina Luthera Kinga.

Jinde zase stvoří Melanii s tmavou pletí. Deník Miami Herald zveřejnil Melaniinu fotografii s popiskem: „Jsem hrdá, nezávislá černá Američanka.“ YouTube kanál nazvaný Trump Truth Watch publikoval šestiminutový sestřih, na němž prokazuje, že Melania má projevy psychicky týrané ženy. Za čtyři dny od zveřejnění se na něj podívaly bezmála dva miliony lidí.

Nechtěné pozornost se nevyhnul ani syn Barron. Den po inauguraci zveřejnila italská humoristická facebooková stránka Fattene Una Ragione s téměř třemi sty tisíci fanoušky sestřih videa z prezidentské inaugurace, jehož hlavním hrdinou je desetiletý Barron. Během následujících dní jej přímo u odkazu okomentovalo více než 20 000 lidí, dalších téměř 50 000 uživatelů jej sdílelo na svých profilech, celkem se na něj podívalo 6,2 milionů lidí. Oněch dvacet tisíc komentujících se dohadovalo, jakou asi diagnózou chlapec trpí.

Jistě, je to Facebook, navíc stránky, kde existuje tolik verzí pravdy, kolik je jejich návštěvníků, ale stejně: dívali se na kluka, který si opravdu nevybral, komu se narodí. A spíš než být prvním synem Ameriky, by asi nejradši pařil Playstation nebo jezdil v replice luxusního sporťáku po tisícimetrovém manhattanském apartmá. Místo toho po něm svět hází termíny jako autismus, asperger, ADHD, hraniční porucha osobnosti...

Hlavně nenápadně

Možná ve snaze vyhnout se životu pod drobnohledem se Melania jako první žena amerického prezidenta rozhodla neodstěhovat do hlavního města Washingtonu. Místo toho chce se synem zůstat v New Yorku, kde Barron chodí do školy. Možná že jí tak nakonec chlapce podaří uchránit před pozorností, která by ji na postu aktivní první dámy USA čekala.

Tuto úlohu do značné míry už během kampaně čile zastávala dcera Ivanka z Trumpova prvního manželství, která pronášela jeden projev za druhým a účastnila se i formování nové americké vlády. To Ivanka patří do světa politiky, na ni se mohou upírat miliony očí, aniž by ji znervóznili. Pro ni je Amerika skutečně domácí půda.

