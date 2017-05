Za bolest zad může nedostatek pohybu, stres a obezita, říká lékařka

Lidovky.cz: Mají lidé často bolesti zad, protože nemají dostatek pohybu?

Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. I když jsou bolesti páteře častější u starších lidí, v současné době již není výjimkou, že problémy mají i lidé kolem 30 let i mladší. Příčin těchto obtíží může být několik. Dnes je nejčastější příčinou sedavý způsob života, přetížení některých svalů a naopak oslabení jiných, velkou roli hraje také stav vazivových tkání, o kterých se mnoho nemluví. Dochází k dysbalancím páteře včetně celého pohybového aparátu. Dalšími příčinami může být nedostatek pohybové aktivity, stres a samozřejmě obezita.

Lidovky.cz: Jak ovlivňuje stres pohybový aparát? Především pak bolesti zad?

Tělo a psychika jsou propojené více, než se zdá. Zásadní roli v tom hraje vegetativní nervový systém, který řídí většinu podvědomých procesů. Pokud jsme ve stresu, třeba dostaneme strach z čehokoliv, nervový systém automaticky zareaguje zvýšeným svalovým napětím. Dlouhodobé psychické zatížení nebo nevyřešené psychické problémy se pak mohou projevovat opakovanými bolestmi páteře, především v oblasti krční páteře a ramen.

Lidovky.cz Mnoho lidí si při bolestech zad pomáhá úlevovými prášky. Jaký na to máte názor?

V akutní fázi onemocnění může lékař podat léky na bolesti páteře. Ty pomohou jednorázově rychleji ulevit od chronických potíží, ale problém rozhodně neřeší. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobé užívání léků na bolest s sebou přináší řadu nežádoucích účinků. Naše speciální rehabilitační metoda Infinity method je určená pro pacienty s bolestí páteře ve všech fázích onemocnění a také jako prevence. Díky naší léčbě v se stává, že pacienty zbavujeme bolesti třeba i po sedmi letech a odcházejí od nás bez analgetik nebo s jejich nižší dávkou.

Lidovky.cz Od kolika let by si lidé měli opravdu začít dávat pozor na pohybový aparát?

Co se týče pohybového aparátu, je velmi pravděpodobné, že pokud máte v rodině zvýšený počet členů trpících bolestmi páteře, budete k tomuto onemocnění náchylnější. S prevencí je třeba začít velmi brzo, a to již od dětského věku, především u dětí, které provozují jednostranný nebo vrcholový sport. S prevencí by se mělo začít již na základních školách, kde se v současnosti řeší plno problémů, ale zdraví a prevence pohybového ústrojí včetně páteře jsou stále nedostatečné. Pokud máte problémy s páteří a ještě k tomu máte sedavé zaměstnání plné stresových situací a nebudete se o sebe preventivně starat, mohou se u vás projevit potíže s pohybovým ústrojím. Dbát bychom měli tedy především na správnou ergonomii našeho pracoviště, přiměřenou fyzickou aktivitu, která bude kompenzovat hodiny u počítače a v neposlední řadě sem patří také účinné zvládání stresu, které může bolesti zad ale i jiné choroby významně ovlivňovat.

Lidovky.cz Kolik minut denně bychom se měli aktivně hýbat (rychlá chůze, krátká rozcvička), abychom předcházeli bolestem.

Při prevenci bolestí páteře je důležité hýbat se a sportovat, ale s rozumem. Pohybový aparát je třeba vyváženě zatěžovat ale i relaxovat, a to nejen svalstvo, ale i vazivový aparát. Každý z nás je jiný, má jinou genetiku včetně zvládání stresu, správný pohyb nám slouží nejen k procvičení pohybového aparátu, ale také se při něm produkují endorfiny. Při práci v sedu bychom si měli pravidelně dopřát krátké přestávky, které umožní protáhnout ztuhlý a přetížený pohybový aparát. Důležité také je při práci zaujímat čas od času různé uvolňující polohy, kdy si zrelaxujete a uvolníte svaly a vazivové tkáně. Pozornost bychom měli věnovat také správnému sedu, který funguje i jako prevence bolestí například páteře. Pro aktivní pohyb můžeme využít každou vhodnou příležitost. Například do práce a z práce jděte část cesty pěšky, namísto výtahu jděte raději po schodech, a pokud je to možné, spíše než komunikaci přes počítač či telefon preferujte osobní kontakt s kolegy.

Lidovky.cz Lidé také stále častěji používají i ve svém volném čase notebooky. Jak je nejlepší u nich sedět, abychom si nezničili záda.

Důležité je při práci s notebooky či smartphony využívat dynamické změny pozice a úlevové polohy, při kterých se svaly protáhnou a zrelaxují. Při sezení mějte široce rozkročené dolní končetiny, stehna mohou směřovat pod mírným úhlem dolů. Na židli seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Také se snažte mít hlavu v menším předklonu a nedívat se na telefon či notebook dolů, ale co nejvíce před sebe. Pro zmírnění nerovnováhy je důležité provádět tzv. reparabilní cvičení, které páteř a pohybový systém postupně vrací do optima.