‚Žádné vodítko se mi nelíbilo, tak jsem se rozhodla vyrobit si vlastní’

Lidovky.cz: Studujete politologii a mezinárodní vztahy, ale založily jste značku Demeven. Pro pejsky a jejich majitelé vyrábíte tašky, obojky i vodítka. Jak celý nápad vznikl?

Obě dvě jsme vystudovaly obor Politologie a mezinárodní vztahy. Již ale během studia jsem měla potřebu se realizovat v jiném – kreativnějším prostředí. Celý nápad vznikl tak, že jsem si adoptovala pejska z útulku a jako hrdá novopečená panička jsem ho přihlásila na voříškiádu. Pro tuto příležitost jsem chtěla pořídit nějaký reprezentativní obojek s vodítkem. Po oběhnutí několika obchodů i probrouzdání se internetem jsem ale zjistila, že u nás nic tak pěkného, jak bych si představovala není k dostání. Tak tedy vznikl nápad začít vyrábět krásné obojky a vodítka pro psy, které tou dobou na českém trhu chyběly.

Lidovky.cz: Později pak do našeho portfolia přibyly ještě známky pro psy, pelíšky, kabelky na venčení a svítící postroje. Vyrábíte venčící tašky, jak jsou řešené a co je na nich speciálního?

Naše kabelky na venčení jsou navrženy tak, aby pokryly všechny potřeby, které může majitelka psa mít. V kabelce je prostor na igelitové pytlíčky, kapsa na pamlsky, která se dá z kabelky vyndat a samostatně vyprat, a k tomu další tři kapsy pro osobní věci majitelky. (Na klíče, mobil, peněženku a další nezbytnosti.) Kabelku navíc můžete nosit dvěma způsoby, buď jako klasickou „cross-body“ kabelku, nebo ji můžete po straně rozepnout a nosit okolo boků. Je tedy vhodná na nošení jak do města, tak třeba i na cvičák, nebo na sport. Nově máme také v nabídce i větší kabelky, které se dají nosit jen jako kabelky, ale za to mají navíc ještě speciální kapsu na (oslintanou) hračku pro psa, která je oddělená od vašich osobních věcí a také se dá samostatně prát. Nezanedbatelným bonusem našich kabelek je to, že je můžete sladit i s obojkem a vodítkem ve stejném vzoru.

Lidovky.cz: V nabídce máte i motýlky pro pejsky, nebo špíš mašle. Nosí je i vaši pejsci?

Ano, i naši psi nosí o Vánocích a jiných speciálních příležitostech obojky s mašlí.

Lidovky.cz: Vyrábíte vodítka či obojky i na přání zákazníka?

Našim zákazníkům se snažíme maximálně vyjít vstříc a to ať už se jedná o malé úpravy, nebo i o návrh a výrobu úplně originální psí výbavy na svatby a podobné události. Zrovna teď začíná svatební sezóna a my si to hrozně užíváme!

Lidovky.cz: Stíháte vsšechno samy dvě, nebo už máte pomocnice?

V současnosti nám s výrobou pomáhají tři úžasné dámy. Bez nich bychom to samy už opravdu nezvládaly. Já s Eliškou se teď věnujeme ostatním věcem, které k našemu podnikání patří a plně nás to vytěžuje.

Lidovky.cz: Věnujete se potřebám pro pejsky na plný úvazek, nebo je to jen „koníček“?

Začínaly jsme s výrobou obojků a vodítek při studiu a práci. Od podzimu minulého roku se ale Demeven věnujeme obě naplno. Úplně popravdě je to tak, že je pro mě a pro Elišku Demeven prací na plný úvazek a zároveň i největším koníčkem. Trávíme s Demeven zkrátka celé pracovní dny, víkendy i spoustu večerů.

Lidovky.cz: Úplně nově děláte také svítící postroje. Čím jsou speciální?

Svítící postroje, které vyrábíme, jsou speciální tím, že je snadno dobijete přes USB. Navíc se po odepnutí dobíjecího adaptéru můžou normálně prát v pračce, což u svítících produktů opravdu není běžné. Naši zákazníci si také pochvalují jejich velkou svítivost – psa v našem svítícím postroji opravdu nepřehlédnete.