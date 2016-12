Zámek Hrubý Rohozec zavede návštěvníky do Vánoc roku 1940

Speciální vánoční prohlídky nabízí zámek už pošesté, loni se neuskutečnily, protože se na Rohozci malovalo. Cesta začíná v malé kuchyni, která sloužila posledním majitelům. Z té velké se nic nedochovalo, v 50. letech ji vybourali, dnes je tam kavárna. Vánoční prohlídka také už tradičně ukazuje návštěvníkům něco nového. Letošní novinkou je postava Jezulátka s Pannou Marií z původního rohozeckého betléma. „Při vyklízení depozitáře se nám ho podařilo objevit pod jednou skříní,“ řekl kastelán Jiří Holub, který dnes návštěvníky vánočně vyzdobenými interiéry provázel.

V kapli mohou návštěvníci vidět malý vyřezávaný betlém, jehož autorem byl zdejší kaplan. Původní rodinný betlém byl mnohem větší - papírový, měl kolem 300 figurek, přičemž některé byly pohyblivé. Části betléma mohou návštěvníci v kapli vidět. „Rádi bychom věděli, jak byl velký a doufám, že se k tomu dostaneme. Figurek přibylo, a tak máme v plánu koupit velkou polystyrénovou desku a zkusit ho sestavit,“ řekl ČTK kastelán. Věří, že nějaké části se ještě podaří najít, mezi chybějícími je totiž stále také postava svatého Josefa.

V malé kuchyni dnes čekal na návštěvníky stromeček vyzdobený tak, jak bývalo v rodině hrabat Des Fours-Walderode zvykem. Nebylo na něm tehdy nic, co by se mohlo rozbít, zato nejrůznější laskominy včetně uzenin, cigaret, čokolády, ale také třeba malých lahviček s alkoholem. Stromek podle Holuba původně nestával v kuchyni, ale v hlavním salonu. Na Tři krále majitel do salonu svolal personál i s rodinami, poděkoval jim za práci a pak došlo na „kácení vánočního stromu“. „Děti sloužících ho mohly celý oškubat. Podobný zvyk měli třeba Schwarzenbergové,“ dodal Holub.

Hrubý Rohozec je poměrně unikátní památkou, protože v něm lze najít nábytek i stavební pozůstatky několika slohů. Má středověkou věž a vstupní portál, renesanční arkády v nádvoří, barokně zdobenou kapli či novogotickou výmalbu v jídelně. K nejstarším kusům nábytku bezesporu patří židle či truhla ze 16. století, které zdobí zámecké chodby. Od roku 2009 se zámecké interiéry postupně vrátily do podoby, jakou měly za posledních majitelů - hrabat Des Fours-Walderode. Návštěvníkům bude zámek otevřený až do Nového roku. Vánoční prohlídky nabízí do 1. ledna také zámek Sychrov.