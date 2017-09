Záměrné přešlapy bolí víc. Váchův křivák skutečně není outfitem na pohřeb

PRAHA Rozmohl se nám tu takový nešvar. Vzhledem k tomu, že Čekstajlu jde vždy o módu, nečekejte peprné slovíčko jako v citovaných Pelíšcích. I když občas by rádo uklouzlo, když dojde na záměrné nectění příležitosti, co se outfitu týče, což je ten bující zlozvyk z úvodní věty.

Neznalost etikety je jakýmsi českým zlozvykem, často pranýřovaným. Tenisky v divadle, košile s krátkým rukávem pod sakem, krátké šaty tam, kam náleží velká večerní. A ačkoliv před zákonem a módní policií neznalost ne omlouvá, ve druhém případě se nad neználky dá přimhouřit oko.

Ten nešvar, co se rozmáhá, je nectění etikety zcela záměrné od lidí, kteří vědí a znají... Touha vymknout se. Ovšem vypuštěná z uzdy na nesprávném místě.

Zářným (byť v tomto kontextu moc o záření nejde) příkladem je sparťanský fotbalista (nyní už na hostování v Liberci) Lukáš Vácha na pohřbu ctěného fotbalového činovníka Rudolfa Bati. Přišel celý v černém, ALE... džíny útlé jako legíny, naboso obuté tenisky a kožený křivák... To skutečně není outfit na pohřeb. Smuteční akt není příležitostí pro kreativní performanci ani v případě, že se jako kreativec tváříte. V případě sparťana Váchy se jeho tvůrčí duch projevil v kolekci oblečení, již pro své fanoušky stvořil s návrhářem Lukášem Macháčkem. A tak chtěl asi svou znalost trendů představit i na pohřbu, kam patří co možná nejkonzervativnější přístup.

Druhým, možná více do očí bijícím, leč snad méně neuctivým případem je nedávná účast Dalibora Gondíka na tiskové konferenci TV Nova ve stylu „mamil“ (termín jsme již jednou osvětlovali, jde o muže středního věku v lycře). Jak všem vysvětlil, jako vášnivý běžec i na tiskovou konferenci doběhl, neb trénovat na maraton je třeba neustále. Jakkoliv „Dádu“ Gondíka ctí, že dbá na zdravý pohyb, vyskytování se na „pracovišti“ (protože co jiného je tisková konference jeho aktuálního zaměstnavatele?) v bílých elasťáčcích je skutečně nepatřičné. Je to stejné, jako by se po kancelářích proháněli kolegové, co přijeli na kole, v „plenkových“ cyklokalhotách. Přitom Gondík, protřelý moderováním, znalost etikety (byť s lehce pokulhávajícím vkusem) nepostrádá.

A takových příkladů se dá v českých celebritózních vodách najít vždycky dost. Ostatně cit pro věc se moc netrpí už nějaký ten rok ani na Hradě, natož v podhradí.

Okázalá ignorance etikety pak vede k jedinému... Že se namísto vyžadovaného a ctěného dress codu nakonec rezignovaně z každé akce stane ta s nejnižším možným „levelem“. Tedy akce, kdy na pozvánce stojí „come as you are“ – přijďte si, jak se cítíte nejlépe (i tady se ale vyžaduje alespoň předchozí sprcha a užití deodorantu, což ještě stále, dle zážitků z hromadně dopravních prostředků, není pro všechny standard).



Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





A upřímně, jakkoliv Čekstajl razí, že byť se mluví o diktátu módy, je vždy nejlepší hrát si s ní a nenechat se pravidly úplně svázat, přece jen to platí v mezích. Mezích, které vytyčují příležitosti od „come as you are“ po „white tie“. Ale o tom snad někdy příště.