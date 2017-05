Země regionu otevřou v Jordánsku středisko s urychlovačem částic

Dokladem komplikovaných vztahů států, jež se na projektu podílejí, je i postoj izraelského ministra pro vědu Ofira Akunise. Ten zrušil účast na dnešním ceremoniálu kvůli reakci Jordánska na víkendový incident v Jeruzalémě, při němž izraelský policista zastřelil jordánského útočníka.



Vědecký projekt zvaný SESAME se rodil řadu letu a ke spolupráci se v něm spojily Jordánsko, Izrael, Palestina, Turecko, Egypt, Pákistán, Bahrajn, Kypr a Írán. Podílí se na něm i UNESCO a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN).



„Vědecký projekt je důležitý, mír s Jordánskem je velmi důležitý, ale důležitější než cokoli jiného je stát si za svou pravdou,“ zdůvodnil Akunis zrušení své cesty do Jordánska. Ammán předtím kritizoval Izrael kvůli zabití svého občana, kterého v sobotu v Jeruzalémě zastřelil izraelský policista poté, co ho jordánský útočník napadl nožem.

Projekt SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) se rodil skoro dvacet let. Budování výzkumného centra s urychlovačem částic asi 35kilometrů severně od jordánské metropole Ammánu začalo v roce 2003 a mělo být dokončeno už předloni. Zpoždění ale projekt nabral zejména kvůli finančním problémům.

Projekt stál asi 90 milionů dolarů (2,2 miliardy korun). Jordánsko se zavázalo postavit na provoz střediska solární elektrárnu za sedm milionů dolarů. SESAME se tak stane prvním centrem s urychlovačem částic s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Na světě je podle serveru BBC nyní v provozu kolem 60 synchrotronových urychlovačů částic, SESAME bude ale prvním takovým na Blízkém východě. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné, aby mladí vědci neodcházeli z regionu do Evropy a Ameriky.