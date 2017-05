Zemědělský výbor podpořil povinné čipování psů

„Jde o první krok proti všem, kteří množí zvířata,“ řekl Pavera. Návrh již dříve přinášel povinnost registrace chovatelům, kteří mají více než pět dospělých fen. Podle pozměňovacího návrhu by se měli všichni psi čipovat v době prvního očkování proti vzteklině, což je podle Pavery kolem půl roku věku zvířete. Zatím by za psa bez čipu podle zákona neměl být žádný postih, objevit by se mohl v budoucnu. Podle návrhu by bylo potvrzení o očkování proti vzteklině platné pouze u očipovaného zvířete.



Dotkne se zákon množíren?

Podle Dany Bočkové z útulku Lesan v Kralupech nad Vltavou návrh množírny prakticky nezasáhne. „Odtud štěňata odcházejí ve věku čtyř až osmi týdnů, takže čipu se nedočkají. Podle pozměňovacího návrhu by se měli všichni psi čipovat v době prvního očkování proti vzteklině, což je podle poslance Pavery kolem půl roku věku zvířete - to už jsou z množírny dávno pryč. Množitelé z toho opět vyváznou netknuti a nebude ani možné dohledat, odkud zvíře pochází,“ sdělila Bočková. Novela také podle ní neřeší registraci čipů, podle ní se i více než polovina zvířat ocitne v útulku s neregistrovaným čipem.



Čip by měl pomoci nejen majitelům zaběhnutých psů, ale také zájemcům o nového mazlíčka. Dá informaci, zda nejde o psa, který pochází z míst, kde se čipuje ročně několik vrhů zvířat. Pavera navíc podal pozměňovací návrh i do novely zákona o ochraně zvířat proti týrání, v němž dává možnost ministerstvu zemědělství jasněji definovat vyhláškou podmínky pro chov psů, například jasně vymezený prostor podle hmotnosti zvířete.



V ČR je podle důvodové zprávy k návrhu 1,5 milionu psů, velká část z nich však již čip má. Pořizovací cena čipu závisí na jeho typu, mohla by se pohybovat mezi 120 a 450 korunami, míní poslanci. Za čipování si soukromí veterináři účtují od zhruba 300 korun do 550 Kč.

Výbor naopak po silném odporu ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda nepodpořil návrh poslanec Petra Kudely (KDU-ČSL), kterým chtěla zákon pozměnit Komora veterinárních lékařů. Podle komory současný návrh nejasně definuje kompetence veterinárního lékaře. Podle Semeráda by ale po přijetí takové novely nemohli například vojenští veterináři diagnostikovat zvířata v laboratořích, státní úřední veterináři by zase nemohli vykonávat preventivní veterinární činnosti.

Podle novely budou mimo jiné útulky pro opuštěná zvířata povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Novela také povoluje možnost domácích porážek skotu mladšího šesti let. Na jednom hospodářství ale budou moci chovatelé ročně porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety. Zkrátit se má rovněž nahlášení domácí porážky veterinářům z jednoho týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele.

Novela rovněž legalizuje stav, kdy si výslužku zabijačky odnášejí osoby blízké chovateli. Norma upravuje i prodej produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.