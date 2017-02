Oblékejte se jako ženy, velí Trump. Žádný sexismus, ale pobídka k ženskosti

Jen, aby bylo jasno. Trump je ztělesním protikladu člověka, který ví, jak se správně obléct. Natož učesat. O jeho vlasech byly popsány stohy papíru. Obleky nosí obrovské a pomačkané. A to, jak si váže kravatu, autor těchto řádků prostě nikdy nepochopí.



Jeho aktuální módní kontroverze ovšem vzešla z jeho požadavků na podřízené. Konkrétně tedy na ženy v jeho službách. Některé z nich si americkým médiím postěžovaly, že se cítily už v kampani pod tlakem, aby nosily jen šaty. Trumpův příkaz měl znít: „Ženy, oblékejte se jako ženy.“



Na sociálních sítích to vyvolalo bouřlivou reakci. Vědkyně, astronautky či vojačky se začaly fotit ve svých typických mundúrech s dovětkem, že takhle by se prezidentovi asi nelíbily. Jenže tady jde o uniformy nebo profesí předepsané oděvy (ať už skafandr, nebo talár). Přesně takto se také Trumpovi zastánci do zmíněných dam pustili. V Česku se do nich na sociální síti opřela třeba známá advokátka Klára Samková s tím, že je přece normální, aby se žena oblékala jako žena, pokud je to možné. Pravda, v podání prostořeké právničky je to ordinérní krajkové body po sako, ale to je jiná kapitola.

Jistě, při znalosti Trumpova „něžného“ přístupu k ženám si hned člověk představí upnuté šatičky, ideálně s výstřihem, a nekonečně vysoké podpatky. Ale na druhou stranu od dob, co člověk pobral trochu rozumu, začal své oblečení vylepšovat nejen kvůli zahřátí, ale proto, aby vypadal k světu. A módní trendy mají sice sem tam nějaký ten výkyv. Tu je v módě bezpohlavní androgynnost, tu se jakákoliv křivka ztratí v trendem diktovaném oblečení nadměrné velikosti. Ale vždy a znovu se návrháři vrátí k tomu, aby podtrhli u dam ženskost.



Prototypem ženskosti podle Trumpa je jeho žena Melanie. Ta se z miliardářské paničky, působící někdy trochu kolotočově, přerodila v dokonalou, byť ledovou první dámu. Dokonale padnoucí šaty, v jednoduchosti nesoucí punc luxusu, se staly její značkou. Vzhledem k tomu, že se jí očividně do role první dámy moc nechce (nerada mluví na veřejnosti, oficiality jí jsou proti srsti), tak se asi nestane módní ikonou pro široké masy. Ale už z těch pár vystoupení se dá pořídit návod, jak být „ženská“ ve světě politiky. Netřeba splynout s muži v něčem připomínajícím oblek. Ledaže byste si z toho chtěly, dámy, udělat značku jako poražená Hillary Clintonová. Ta kalhotovými kostýmy dávala vždy jasně najevo, kdo u nich doma nosí kalhoty.