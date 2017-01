Život zloděje ve filmu. Aplikace sledovala ukradený mobil

Zloděj, který ukradl iPhone mladému filmaři. | foto: Youtube.com

AMSTERDAM Začínajícího holandského filmaře Anthonyho van der Meera inspiroval zloděj k neobvyklému způsobu natočení filmu. Poté, co mu někdo ukradl iPhone s fotografiemi, videonahrávkami a dalšími osobními daty, koupil si třiadvacetiletý aspirant filmařiny nový mobil a nechal si ho ukrást záměrně. Ještě předtím ale podle listu The Sunday Times do přístroje nainstaloval sledovací aplikaci.

Syrští uprchlíci se už nemusí prát o krabice s pomocí. Dostávají bankovní karty Díky aplikaci mohl van der Meer zloděje filmovat, fotografovat, číst jeho korespondenci či odposlouchávat telefonáty. Výsledkem je krátký dokumentární film, který zahrnuje nahrávky všeho možného od mužova rande s jistou ženou přes jeho cestu do východofrancouzského města Mylhúzy, kde zřejmě chtěl žádat o azyl, až po telefonáty na sexuální linky a sledování online pornografie.

„Díky svému ukradenému telefonu jsem si uvědomil, kolik osobních informací tato zařízení zprostředkovávají a jak je to děsivé, když někdo získá přístup k celému našemu životu,“ řekl van der Meer, který údajně s tímto experimentem absolvoval filmovou akademii.

„Obchodní informace, soukromé rozhovory, možná nahé fotografie - všichni jsme neuvěřitelně zranitelní vůči relativně jednoduchým hackerským útokům... Když jsem to dokázal já, dokáže to kdokoli. Neudělal jsem to pro zábavu, ale proto, abych zvýšil povědomí o bezpečnosti a soukromí,“ tvrdí. Někteří ovšem spekulují, zda snímek není jen obratnou skrytou reklamou, která má přilákat pozornost potenciálních zákazníků k oné chytré sledovací aplikaci.