Změňte životní styl, léto je ideální. Nadváhu ale zdoláte jedině vůlí

Povídá se, že spokojení lidé bývají trochu obézní, je to prý příznak jakési vnitřní pohody. „Mám ze své ambulance opačnou zkušenost. Obézní lidé bývají depresivní, nemají sebevědomí, trpí zdravotními potížemi, jsou často unavení, nezvládají běžnou pracovní zátěž. Úpravou životního stylu však mají najednou energie na rozdávání,“ říká odborná internistka Centra redukce hmotnosti a preventivní medicíny Nemocnice Valašské Meziříčí Lucia Holubová.



Podvyživený tlouštík

I když to zní možná podivně, obézní lidé jsou často podvyživení, protože jejich jídelníček není vyvážený. Jedí hodně tuků a přitom zapomínají na ovoce, zeleninu. Nemají proto dostatek vitaminů a minerálních látek. „Po úpravě jídelníčku a zařazení pohybu, kterým se zrychlí bazální metabolizmus, se cítí výrazně lépe,“ konstatuje doktorka Holubová.

Index tělesné hmotnosti nad 40 obezita 3. stupně (tzv. morbidní obezita)



35–40 obezita 2. stupně



30–35 obezita 1. stupně



25–30 nadváha



18,5–25 ideální hmotnost



16,5–18,5 podvýživa



pod 16,5 těžká podvýživa

Zdroj: Výzkum STEM/MARK pro VZP

Podle ní se při nadváze nemáme vymlouvat na geny. Problém je mnohdy ve špatném životním stylu. I v rodinách, kde je většina členů obézních, může vyrůst dítě s normální hmotností. Některým lidem však tloušťka alespoň prozatím nevadí, takže ji neřeší. K nějaké akci je donutí až přibývající zdravotní problémy, například bolesti kloubů a dolní části zad, zadýchávání se při námaze, kterou předtím zvládli bez potíží.



„Samozřejmě že jsou nemoci, které mohou znesnadňovat udržení si normální váhy nebo hubnutí. Například astmatici často musí užívat léky obsahující hormony. Ale i mezi vrcholovými sportovci jsou astmatici a ti rozhodně obézní nejsou. Léky na astma nebrání v pohybu, spíše pomáhají, aby nemocný nebyl dušný a mohl se zapojit do normálního života. Je to těžší než u obézních, ale jinak zdravých lidí, ale jde to. Myslím si, že nejdůležitější ze všeho je odhodlání něco změnit,“ zdůrazňuje Lucia Holubová.

Operace jen pro někoho

Nemocní s obezitou mohou také podstoupit operační léčbu. „Ta je ale vyhrazena pro lidi s extrémní obezitou, kteří kvůli přidruženým chorobám, například onemocněním kyčelních a kolenních kloubů, kde každý pohyb vyvolává bolest, nejsou schopni zhubnout dietními opatřeními a pohybovou aktivitou. Jde o operaci ze zdravotních důvodů a není určena pro lidi, kteří jsou schopni úpravy životního stylu. Operace pomůže rychleji zhubnout, tím zbavit nemocné výrazných potíží, kvůli kterým nebyli schopni zhubnout přirozeně,“ přibližuje doktorka Holubová. Operovaným se pak zmírní bolesti zad a kloubů natolik, že jsou pak schopni dokonce pravidelného pohybu. I po této operaci je pro ně ale samozřejmostí zdravý jídelníček, pravidelnost ve stravě a pohybová aktivita. Bez těchto opatření totiž začne hmotnost znovu stoupat.

Sokolů štíhlých je méně

I když už neplatí pravidlo „co Čech, to sokol štíhlý“, aspoň se většina z nás snaží se svou váhou něco dělat. A tak na internetu hledáme diety, dáváme na rady kamarádek a nakonec to skončí návratem k naší neoblíbené přítelkyni nadváze. Tomu se říká jojo efekt.

„Když už člověk absolvoval spoustu diet s jojo efektem, neví, kde je problém, myslí si, že má dobře sestavený jídelníček, pravidelně sportuje, a přesto se nedaří hubnout, měl by vyhledat odbornou pomoc, například nutričního terapeuta. A čím dřív se nadváha začne řešit, tím lépe. Častokrát stačí změnit skutečně jen málo a začne se dařit. Měla jsem v ambulanci paní, která se celý život trápila různými dietami. Nejedla žádné pečivo, pak měla večer hlad a vybílila lednici. Když začala snídat celozrnný chléb, celý problém byl vyřešen a již se nepotřebovala dojídat pozdě večer,“ líčí Lucia Holubová.

Zároveň varuje před různými „zázračnými“ hubnoucími přípravky, doplňky stravy a koktejly. „To je zbytečné utrácení peněz. Není nad zdravý jídelníček sestavený z čerstvých a kvalitních potravin. V léčbě obezity patří léky do rukou obezitologa, který je předepíše v indikovaných případech.“

Jídlo pod jeden zub

Představme si tedy, že nadváhou či obezitou trpíme. A máme chuť s tím něco dělat. „Pak je nejvyšší čas změnit životní styl. Velmi důležité je jíst pravidelně, určitě snídat, nevynechávat svačiny a večeřet. Když vás někdo varuje před jídlem po 17. hodině, je to nesmysl. Poslední jídlo by se mělo jíst asi dvě a půl až tři hodiny před spaním. Mohl by to být třeba bílý jogurt, kefír nebo méně sladké ovoce – půlka grepu, či kousek zeleniny. Prostě v malém množství, takzvaně pod jeden zub,“ popisuje Lucia Holubová.

Pokud pracujete ve směnném provozu, je pravidelný stravovací režim složitější, ale je také možný. Zásadní je i skladba jídelníčku. Měl by obsahovat všechny živiny, tedy komplexní cukry (například celozrnné pečivo, celozrnné těstoviny), bílkoviny (jsou obsaženy v mase, rybách, mléčných výrobcích, luštěninách, vajíčku), správné tuky (najdete je v ořeších, avokádu, rybách). A zapomenout nesmíme na vitaminy a minerální látky. Vyhnout by se člověk měl jednoduchým cukrům – bílému pečivu a sladkostem.

Pokud nevíte, jak si jídelníček sestavit, je vhodné se obrátit na nutričního terapeuta. „Ovšem bez pravidelné pohybové aktivity to nepůjde. Možná je fajn najít si,parťáka‘, který vás ve vašem úsilí podpoří. A teď mi dají za pravdu lidé, kteří pravidelně sportují – sportem a pravidelným pohybem se vyplavují endorfiny – hormony štěstí. Ty jsou pak motorem pravidelné pohybové aktivity,“ upozorňuje Lucia Holubová.

Víkendový úlet se toleruje

Rady, jak nepřibrat, jsme tedy prošli. Ale nikdo z nás není svatý a každého občas přiláká třeba cukrárna nebo posezení s kamarády u piva. Pokud se budete stravovat pravidelně, jíst jídla z čerstvých a zdravých potravin, budete sportovat, jistě vám neublíží občasné porušení těchto zásad.

Víkendová návštěva u babičky, na které si člověk dá vepřo knedlo zelo, asi vadit nebude, spíše mu pak bude těžko od žaludku, když už bude zvyklý na lehčí jídelníček. Občas to pivo s kamarády, ale ne víc než dvě, někdy návštěva cukrárny. Stejně v té cukrárně už padne výběr naméně tučný a méně sladký zákusek.

„Z povídání svých pacientů vím, že prostě na ta nezdravá jídla již nemají chuť,“ uzavírá doktorka Holubová.