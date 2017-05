Známý růžový tank míří z Lešan na výstavu do Brna

Lešany (Benešovsko) Tank, který počátkem 90. let natřel narůžovo výtvarník David Černý, je připraven na noční převoz z vojenského muzea v Lešanech na Benešovsku do Brna. V moravské metropoli má doplnit výstavu Kmeny 90. Od umístění obrněnce v Lešanech je to poprvé, co se vydává na delší cestu za hranice Prahy a Středočeského kraje, řekl ve středu ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Kolem 16:00 tank v Lešanech nakládali na podvalník, ve 22:00 má zamířit do Brna. „Dorazit by tam měl někdy po půlnoci nebo kolem jedné hodiny, ale ukládat na místo se bude až mezi 05:00 a 06:00,“ uvedl Knížek.

Připomněl, že tank se stěhoval i v roce 2011, kdy byl umístěn na plovoucím pontonu v Praze na Vltavě. Akce se konala v rámci Týdne svobody k 20. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a rozpuštění Varšavské smlouvy. Nyní má růžový kolos dočasně ozdobit prostranství před evangelickým chrámem na Komenského náměstí v Brně, podle Knížka zhruba na čtyři měsíce. Stane se coby jeden ze symbolů 90. let minulého století součástí výstavy Moravské galerie Kmeny 90, která začíná v sobotu. „Ten tank tam vyloženě patří,“ míní Knížek. Stroj stál původně na pražském Smíchově Pancéřový stroj stál původně na pražském Smíchově jako připomínka osvobození města Rudou armádou. Podle oficiální legendy byl prvním tankem, který vjel do Prahy, skutečnost ale byla jiná - původní byl bojem natolik poškozený, že místo něj vybrali Sověti zachovalejší, navíc jiného typu. V dubnu 1991 ho Černý natřel narůžovo, za což byl i krátce stíhán. Tank byl totiž v té době národní kulturní památkou. V následujících dnech byl opět přetřen do původních zelených barev, skupina poslanců však využila své imunity a v květnu ho znovu přebarvila narůžovo. Tanku byl následně odňat status kulturní památky a 13. června 1991 byl ze Smíchova odstraněn. Připadl do sbírek Vojenského historického ústavu Praha.