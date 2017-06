Zoo v Ostravě otevřela expozici s ohroženými želvami, poukazuje na pytlačení

Zoo Ostrava spolu se Zoo Hodonín pomáhají při ochraně velkých mořských želv, jejichž počty v uplynulých desetiletích klesly natolik, že jim hrozí úplné vyhubení. Nová výstava poukazuje právě na tuto skutečnost a přibližuje hlavní příčiny ohrožení těchto zvířat.

„Výstava je hodně komplexní, představuje problematiku mořských želv nejenom v Indonésii, kde tedy hlavně působíme, ale celosvětově. Představuje jednotlivé problémy, takže tam najdete informace o tom, jaký je problém vykrádání želvích vajec z pláží. Najdete tam, jak se z želv bere želvovina na náramky,“ uvedla Hana Svobodová z hodonínské zoo, která se ochraně želv na Borneu dlouhodobě věnuje.

Součástí expozice je i několik preparátů mořských želv, které jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES a lidem je zabavili celníci při příjezdu do České republiky. Preparát karety obrovské byl nalezen na letišti v Ruzyni v kufru vietnamského občana, který tvrdil, že ho koupil v obchodě jako suvenýr a účtenku ztratil.

Kareta pravá byla do ČR pašována z Malajsie ukrytá v kufru se špinavým prádlem. Odhalil ji rentgen na letišti. Majitel rovněž tvrdil, že preparát koupil na trhu jako suvenýr. Vycpanou karetu obrovskou si nelegálně dovezl i český občan z Indonésie, rovněž bez jakýchkoli povolení. Tvrdil, že jde o dar od obchodních přátel z Jakarty. Želva byla zabavena a případ byl řešen v trestním řízení a nakonec skončil až u Nejvyššího soudu, který muže uznal vinným.

Pavla Říhová z České inspekce životního prostředí připomněla, že pokud si někdo veze v kufru obdobný suvenýr, může se dostat do značných problémů. „Trošku lze pochybovat, že je to nádherná dekorace. Na rentgenu je to celkem dobře vidět, a protože to patří mezi druhy ohrožené vyhubením, tak je to i trestný čin a pak má ten člověk docela problémy,“ uvedla Říhová. Připomněla, že lidé vozína příklad i náramky a další výrobky z želvoviny.

Ostravská zoo je od letoška zapojena do projektu na ochranu mořských želv na Borneu v Indonésii. Putuje na něj i výtěžek z projektu koruna ze vstupu, do něhož se koupí vstupenky zapojují návštěvníci zahrady.